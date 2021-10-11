مصر.. السجن المؤبد لنائب سابق بتهم الفساد

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«القاهرة» - الوكالات: قضت محكمة جنايات الاسكندرية، بالسجن المؤبد على نائب سابق بتهمة الفساد.

كما حكم قاضي الجلسة، المستشار وحيد صبري، بغرامة مليون وخمسمائة ألف جنيه والسجن 10 سنوات بحق رئيسة حي وسط الاسكندرية، والمؤبد لموظفة اخرى بالشؤون القانونية بديوان محافظة الاسكندرية وأحكام اخرى بحق آخرين وعددهم 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«رشوة المقابر».

وترجع احداث القضية المذكورة الى مارس 2019، عندما القت هيئة الرقابة الادارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل اعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب (ص. ع) في القضية.

وأحالت نيابة امن الدولة العليا حينها القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط وكذلك الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل ازالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 الف جنيه من احد المقاولين لاسناد ازالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 الف جنيه لادراج احد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب احد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 الف جنيه لغض الطرف.

وتبين في التحقيقات التي اجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب (ص. ع) معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف المليون نظير تخصيص اراض لمقابر استثمارية بمنطقة ابيس.

أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما فجميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل امور مخالفة للقانون، وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الاسكندرية اصدرت حكمها.

