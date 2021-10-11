أهرامات على الأرض.. وفي السماء

عربيات ودوليات

نشرت القيادة المركزية الأميركية، لقطة خاصة، التقطت خلال تدريبات «النجم الساطع 2021»، التي استضافتها مصر قبل اسابيع.

وعلق حساب القيادة المركزية الأميركية على «تويتر» على اللقطة باعتبارها «رائعة»، وقال انها تضم تشكيل مقاتلات فوق الأهرامات، تابعة لأسلحة الجو في مصر والسعودية، واليونان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية. وتظهر اللقطة 9 مقاتلات، من طرازات مختلفة»، في تشكيل متجانس فوق هرمي خوفو وخفرع الشهيرين بالجيزة.



وشاركت 21 دولة، بقيادة الولايات المتحدة ومصر، في فعاليات المناورات الكبرى التي انطلقت في الثاني من سبتمبر الحالي، واختتمت في 17 سبتمبر.

وسبق ان نشر حساب الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية على «تويتر» لقطة لتدريب قائدي المقاتلات المصرية فوق القاهرة، ضمن فعاليات النجم الساطع 2021.

وعلق حساب الحرس الوطني على اللقطة قائلا: طيارو قوات الحرس الوطني في تكساس يدربون القوات الجوية المصرية «الشريكة» على تقنيات اعادة التزود بالوقود جواً خلال مناورات النجم الساطع، بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية.