إيران تمتلك 120 كيلوغراماً من «اليورانيوم %20»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان ايران تملك اكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% متهما جهات عدة وصفها بالمعادية بالضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بمعلومات خطأ كي تحرض الوكالة على ايران. وقال ان طهران طلبت من الوكالة وضع حد لهذه التدخلات السياسية التي قال انها تتم غالبا من جانب اسرائيل والجهات المعادية للنظام الايراني، لكن طهران لم تتلق اي رد، حسب تعبيره. وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قال ان قلق طهران الرئيسي في اي محادثات لانقاذ الاتفاق النووي سيكون مرتبطا بسبل التحقق من رفع العقوبات الأميركية. وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان عبداللهيان كرر خلال زيارته سورية القول ان ايران ستعود «قريبا» الى المحادثات النووية مع القوى العالمية والتي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. ونقلت وسائل الاعلام عنه قوله «بالطبع سنعود قريبا الى محادثات فيينا وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات من قبل الأطراف الغربية».

في المقابل اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان رفض ايران السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول الى اكثر مواقعها النووية اثارة للجدل يجعل من الصعب على ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحقيق هدفها المتمثل في العودة الى الاتفاق النووي لعام 2015. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة «واشنطن فري بيكون» ردا على سؤال حول موقف ادارة بايدن من انتهاكات ايران للاتفاق النووي «ايران تريد العودة الى حل دبلوماسي، لكنها تواصل اتخاذ خطوات لجعل ذلك اكثر صعوبة». وتفرض ايران قيوداً على الوصول الى مواقعها النووية ما اثار خلافاً بين النظام والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتولى تفتيش مواقع ايران كجزء من الاتفاقية النووية الأصلية. ومنذ ان تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي في عام 2018 تحت ادارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، دخلت طهران في خلافات متكررة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهكت الاتفاق من خلال انتاج يورانيوم عالي التخصيب، وهو المكون الرئيس في انتاج سلاح نووي. وقال متحدث الخارجية الأميركية «نواصل دعوة ايران الى السماح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى المواقع المستهدفة على الفور. لقد اوضحت الولايات المتحدة الاستعداد للتوصل بسرعة الى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة الى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)»

وأوضح المتحدث ان «الوصول الى المواقع الايرانية وتفتيشها ضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل الحفاظ على استمرارية متابعة الأنشطة النووية ذات الصلة بخطة العمل المشتركة الشاملة، ما يسهل التنفيذ السريع لأي تفاهم حول عودة متبادلة الى الامتثال بخطة العمل المشتركة الشاملة».

