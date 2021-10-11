وفاة عبدالقدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني

عربيات ودوليات

إسلام أباد - الوكالات: توفي عبدالقدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني الذي اتهم بتسرب تقنيات الى ايران وكوريا الشمالية وليبيا، عن 85 عاما، كما اعلنت السلطات امس.

وتوفي عالم الذرة الباكستاني الذي امضى السنوات الأخيرة من حياته تحت حراسة مشددة، في احد مستشفيات اسلام اباد الى حيث نقل بعد اصابته اخيرا بـ«كوفيد-19».

وأوردت محطة «بي تي في» الحكومية ان خان توفي بعد نقله الى مستشفى «كيه آر ال» في المدينة بسبب مشكلة رئوية. وكان خان ادخل المستشفى نفسه في اغسطس بعدما ثبتت اصابته بفيروس كورونا ثم اعيد الى المنزل قبل ان تتدهور حالته صباح امس وفق المحطة.

وكتب رئيس الوزراء عمران خان على «تويتر» «أشعر بحزن شديد لوفاة الدكتور عبدالقدير خان»، مشيرا الى ان العالم كان محبوبا في باكستان بسبب «مساهمته الحيوية في تحويلنا الى دولة نووية». وأضاف «بالنسبة لشعب باكستان، كان رمزا وطنيا». وقال رئيس الوزراء ان العالم سيدفن في مسجد الملك فيصل في اسلام اباد بناء على طلبه.

