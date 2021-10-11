السعودية تبدأ تطبيق اشتراط «جرعتي لقاح كورونا» لدخول المنشآت ووسائل النقل والعمرة

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الرياض - الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق شرط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا عند دخول المنشآت ووسائل النقل، اعتبارا من الساعة السادسة صباح امس بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، انه «يشترط التحصين بجرعتين عند دخول الأنشطة الاقتصادية او التجارية او الثقافية او الترفيهية او الرياضية او السياحية او المناسبات العلمية او الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام».



وأضافت وزارة الداخلية انه «يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من اخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا». كما اعلنت وزارة الحج والعمرة انه تقرر ابتداء من يوم امس اقتصار اصدار تصاريح اداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح «كورونا» والحالات المستثناة من اخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

وأضافت انه يجب على «ضيوف الرحمن الذين اتموا حجز تصريح اداء مناسك العمرة او الصلاة او الزيارة واصداره دون استكمال جرعتي التحصين، المسارعة الى اخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لالغائه».