هل المثال الصيني هو الحل؟!

الاخيرة

أخذ العرب في العهود الأولى للاستقلال بداية القرن الماضي بنظام الملكيات الدستورية والديموقراطيات الحزبية ومنهاجية الحريات الصحافية، ولم توصل تلك الأدوات الشعوب العربية إلى مبتغاها، لذا فرحت عندما قامت الانقلابات العسكرية فيها وأوصلت قياداتها لمرتبة أنصاف الآلهة لتترحم لاحقاً، وتبكي دماً على تفريطها بما كانت عليه بعد أن رفعت الأنظمة القمعية الجديدة شعار تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة والكفاءة وعاثت في دولها فساداً ودماراً وتسببت في الهزائم العسكرية والتخلف...

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كانت الصين حتى أواخر السبعينيات تحت قيادة فكر «ماو» وثورته الثقافية دولة شديدة التخلف، حتى تسلَّم قيادتها زميله العبقري «دينج شياو بينج»، فلم يستمر على نفس النهج بل رفع شعار «لا يهم لون القط طالما يصطاد الفئران»، أي لا يهم نوع النظام الذي نأخذ به اشتراكياً أم رأسمالياً أو خليطاً بينهما طالما سيصل بالصين وشعبها إلى التقدم والرقي والثراء، بعد أن تسبب النظام السابق بموت ما يقارب 30 مليون صيني جوعاً...

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اعتمد الزعيم الصيني الأسطوري على إرسال البعثات لأفضل الجامعات الغربية ثم قام بجعل التعيين في المناصب السياسية والإدارية والفنية لا يقوم على الانتخاب بل على التميز والكفاءة، وبدأ بتحويل الصين الزراعية الجائعة المتخلفة إلى دولة صناعية كبرى وتكنولوجية من الطراز الأول، وفرض على الشركات الغربية الشراكة مع الشركات الصينية الحكومية منها والخاصة، حتى استطاع في سنوات قليلة تحويل الصين من دولة فقيرة تكتفي بتصدير المواد الخام إلى دولة صناعية كبرى شديدة التقدم والثراء، تصدر كل شيء تقريباً للعالم.

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عدد سكان الصين يفوق عدد سكان العالم العربي بأكمله بثلاث مرات ومساحتها تقارب 4/3 مساحته «9 ملايين كم إلى 12 مليون كم»، ومع ذلك نهضت الصين بتعيين الأذكياء الأكفاء الأمناء ومحاسبتهم، فهل هذا المثال الصيني الشرقي القائم على ما سبق هو الأفضل لنا من المثال الغربي القائم على الديموقراطية والانتخاب كي ننهض ونتقدم، وبعد ذلك لنا أن نتحول إلى نظام الديموقراطيات الشرق أوسطية المدمرة التي هي حالة تشابه أسماء فقط مع الديموقراطيات الغربية المعمِّرة كي نخرب ما بنيناه!

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آخر محطة:

كنت في طريقي للصين منتصف التسعينيات وقرأت في صحيفة كويتية شكوى وزير التربية آنذاك، وهو مفكر ومثقف شهير من إشكالات وصعوبات التعليم لـ 300 ألف طالب بالمدارس الكويتية، وصلت الصين وقرأت في صحيفتها الإنكليزية «الصين اليوم» تصريحاً لوزيرة التربية وهي سيدة عن نجاحها في إنهاء المرحلة السادسة من إيصال التكنولوجيا الحديثة لـ 900 مليون فلاح، وتحويل كثير منهم من مزارعين للفجل والطماط إلى صُناع للسيارات والطائرات.