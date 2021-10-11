«غوغل».. مفاجأة لعشاق التصوير

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كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات التي ستتوفر في هاتف «غوغل» المنتظر من نوع «بكسل 6»، والذي يتوقع إطلاقه في 19 أكتوبر. وسيعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل «أندرويد 12»، هذا إلى جانب ميزة فتح «بكسل 6» عن طريق تقنية التعرف على وجه المستخدم.

كذلك سيدعم الهاتف شريحة «Tensor» والتي تعد الأولى من نوعها والمخصصة للأجهزة المحمولة من «غوغل»، حسبما ذكر موقع «ديجيتال تريندز» المتخصص في الأخبار التقنية.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير في الهاتف فهو يدعم كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل، وفق ما ذكر موقع «ذا فيرج».

ومن المزايا المدمجة في الجهاز «Face Unblur»، والتي تحافظ على بؤرة تركيز الكاميرا، وتساعد في التقاط صور سيلفي جماعية مميزة.

وسيحتوي «بكسل 6» على شاشة بحجم 6.4 إنشات، بالإضافة إلى بطارية طويلة العمر بمقدورها الصمود 24 ساعة مع الاستخدام.