«palestine-1».. أول قمر صناعي فلسطيني

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ابتكرت المهندسة الفلسطينية بيان أبو سلامة، طريقة جديدة في بناء الأقمار الصناعية المصغّرة، وأطلقت على أول نموذج اسم palestine-1 ليكون أول قمر صناعي فلسطيني.

المهندسة بيان (25 عاماً)، من مدينة جنين، وقد حصلت هذا العام على درجة الامتياز برسالة الماجستير من جامعة كوين ماري في لندن، متخصصة في دراسة القمر الصناعي وتصميمه.

وقالت أبو سلامة عبر صفحتها على فيسبوك: إن الأقمار الصناعية المكعبة هي أقمار صناعية مصغرة تطلقها الدول في المدارات القريبة من الغشاء الخارجي للقشرة الأرضية، وكلفتها أقل من الأقمار الصناعية العادية، وبالعادة تبقى لعدة أشهر في المدار.



وأضافت المهندسة بيان: رسالة الماجستير كانت عبارة عن تصميمي الشخصي لأول قمر صناعي فلسطيني مصغر palestine-1 في رسالتي صممت وأنتجت تحليلاً للقوى للقمر الصناعي في ظروف الإطلاق.

وختمت: أنا بآمن إنه فلسطين حتكون من الدول إلي تشارك في الغزو الفضائي، وبآمن إنه بالدعم المادي هذا المشروع حيتطبق ونقدر نطلق (فلسطين_1) كأول قمر صناعي فلسطيني.