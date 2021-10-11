«ديوانية المحاسبين».. جسر التواصل بين الأجيال

ديوان Diwan

منذ تأسيس جمعية المحاسبين والمراجعين في فبراير عام 1973، وهي تمثل جسر تواصل بين الأجيال، حيث تناقش الديوانية العديد من القضايا التي تخص مهنة المحاسبة ومزاوليها والتي تمتد من القضايا المحاسبية والاقتصادية التي تخص مراقبي الحسابات وكذلك الشأن العام.

وقد التقت «النهار» رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين وكذلك رواد العمل المحاسبي في الكويت للتعرف على دور الديوانية والتطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاسبة على مر العقود. وفيما يلي التفاصيل:

تطور المهنة



في البداية، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين فيصل الطبيخ إلى أن الديوانية تجسد تاريخ المهنة وتطورها على مر العقود لكونها تناقش مختلف القضايا المحاسبية، وتضع حلولا لها والعمل على تطوير أداء مزاولي المهنة من خلال الدورات المهنية التي تطور قدرات مزاولي المهنة وتعززها بشكل كبير.

ولفت إلى أن مهنة المحاسبة شهدت حدثين على قدر كبير من الأهمية وأثرت بشكل كبير على المهنة ومزاوليها، وهي الأزمة المالية العالمية في 2008 وتفشي جائحة كورونا، حيث إن الأولى نتج عنها ضبط رقابي على أداء مراقبي الحسابات، والثانية غيَّرت من شكل المهنة ودورها بشكل جذري.

وقال إن التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته مهنة المحاسبة كان له أبلغ الأثر في تغيير دور المحاسب في بيئة الأعمال على المدى البعيد.

وأوضح الطبيخ أن الديوانية حريصة على نشر المعرفة بين أعضاء الجمعية، عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة في موضوعات محاسبية ومهنية مهمة للأعضاء، سواء من ناحية المفاهيم المحاسبية أو ما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية والتي تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي المحاسبي لدى الأعضاء وبما يعزز القدرات المهنية لديهم.

وأضاف الطبيخ قائلاً: تمثل الديوانية فرصة كبيرة أمام الشباب لاكتساب الخبرات والتعامل مع مختلف القضايا المهنية التي تواجههم.

نشاط لا يتوقف

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين السابق محمد حمود الهاجري أن الديوانية تجسد الجانبين المهني والاجتماعي للجمعية المهنية، فأول أهداف الجمعية العمل على رفع كل من المستوى المهني والأدبي والثقافي للأعضاء، لهذا كانت الديوانية الأسبوعية رافداً مهماً لزيادة أواصر المحبة والألفة بين الأعضاء. وأشار الحمود إلى أن نقاشات الديوانية لا حدود لها وتغطي كل جوانب الحياة في المجتمع.

وبيَّن أن ديوانية الجمعية الأسبوعية هي النشاط الوحيد الذي لا يتوقف ويستمر طوال العام، كما أن ما يدور فيها من نقاشات يشكل أفكارا تصب في مصلحة الأعضاء، وتؤدي إلى الخروج بأفكار لندوات تعقدها الجمعية.

كما أن الديوانية تعكس رؤية وأفكار الأعضاء وحلولهم حيال بعض المشاكل الفنية التي تواجه موظفي الجهات الحكومية وبحث معاناتهم.

خبرات محاسبية

وأوضح الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين العم يوسف صالح العثمان أن اللقاءات التي يتم عقدها في ديوانية الجمعية مهمة للغاية، كونها تعكس الخبرات المحاسبية المتراكمة لدى أعضاء الجمعية والتي يستفيد منها شباب المحاسبين المزاولين للمهنة، كما أن الديوانية نافذة مهمة يتم من خلالها تناول كافة القضايا المحاسبية في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي يساعد على إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه المهنة. وأضاف العثمان قائلاً: الخبرات إن لم يتم تداولها بين الأجيال فلا قيمة لها.

وأشار إلى أن من فوائد الديوانية ما يتعلق بتداول المعلومات بين مزاولي المهنة، بسبب عدم مقدرة البعض على تطوير قدراتهم المهنية بشكل ذاتي، ما يجعل من تبادل المعلومات أمراً على جانب كبير من الأهمية.

وبين أن تبادل النواحي الاجتماعية ومعرفة أخبار أعضاء الجمعية أمر على جانب من الأهمية أيضاً، كونه يعزز أواصر المحبة بينهم ويقوي من روابط الأخوة فيما بينهم مما يقوي من أواصر التعاون والمودة.

وأضاف العثمان قائلاً : تعد لقاءات الديوانية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الأعضاء وتعميق أواصر التعاون بين الأعضاء من بين الأهداف التي نص عليها نص النظام الأساسي للجمعية والمتعلق بنشر الوعي الثقافي بين أفرادها وتعميق أواصر المحبة والتعاون فيما بينهم.

وحول الفرق بين وضع المهنة قديماً وحديثا، أشار العثمان إلى أن مهنة المحاسبة متطورة ومتغيرة بشكل مستمر، وبالتالي فإن أي مزاول لمهنة المحاسبة إن لم يطور نفسه بشكل مستمر، فسوف يتخطاه الزمن ويصبح عبئاً على المهنة بدلاً من أن يكون مفيداً لها، موضحاً أن المحاسب يجب أن يكون متابعاً لكل ما يحدث حوله من تغيرات وتطورات في مجال المهنة سواء على المستوى المحلي والخليجي والعالمي.

واختتم العثمان حديثه قائلاً : هناك مقولة شهيرة تحضرني في هذا المقام وهي : أن خطأ طبيب قد يؤثر على شخص واحد، أما خطأ مراقب الحسابات قد يبيد مجتمع بأكمله كونه يؤثر على اقتصاديات وماليات الدول ويجب على مراقب الحسابات أن يتابع كل ما هو جديد في مجال المهنة وتطورها.

معايير دولية

ولفت عضو الجمعية عدنان الهزيم، أن مهنة المحاسبة والمراجعة تطورت بشكل كبير عبر الزمن، حيث باتت المهنة تعتمد وبشكل كبير على المعايير المحاسبية الدولية، والتي كان لها بالغ الاثر في تطور المهنة وتعزيز قدرات منتسبيها في مختلف القطاعات.

كما قامت جمعية المحاسبين و المراجعين الكويتية بدور كبير في احداث هذا التطور من خلال البرامج و الدورات التدريبية والمهنية، التي زادت من قدرة المحاسبين في التعامل مع التغيرات المتسارعة التي شهدتها بيئة الأعمال خلال العقود الماضية والتي ساهمت في علاج الكثير من جوانب القصور التي شهدتها المهنة.

وأضاف الهزيم : تعتبر ديوانية جمعية المحاسبين جسر التواصل بين الأجيال، وذلك لما تتمتع به من حضور قوي لخبرات محاسبية متراكمة تمتلك رؤيا و فكر محاسبي متطور يستفيد منه الجميع، ولما تمثله تلك الخبرات من مرجعية مهمة لكافة القضايا و التحديات والتطلعات التي يتمناها مزاولي المهنة من مختلف الفئات العمرية.

تبادل الخبرات

وأكد أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الجمعية عبد الله الكندري ان الديوانية بمثابة مدرسة يرتقي ويتعلم منها الكبار والصغار على حد سواء.

ولا شك أن القضايا المثارة داخل الديوانية كان لها الأثر الكبير في تعزيز دور المهنة وتطوير قدرات مزاوليها والتي أثمرت عن العديد من النتائج من بينها : الخبرة في انشاء صرح ومقر دائم لمبنى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الجديد ليلبي متطلبات مزاولي المهنة واحتياجاتهم.

كما أن الديوانية تمثل مجالا خصبا لتبادل الخبرات حول مختلف القضايا المحاسبية والتي انعكست على شباب المحاسبين والتي طورت من قدراتهم ومعرفتهم لأفضل الممارسات العالمية في خدمة مختلف الشركات والقطاعات.

تنمية ثقافة الأعضاء

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية فهد العازمي أن الديوانية تساعد وبشكل كبير في تنمية وتطوير ثقافة أعضاء الجمعية، كما أن النقاشات التي تشهدها الديوانية تساهم وبشكل إيجابي في تطوير المهنة وتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت العازمي أن مهنة المحاسبة والمراجعة متطورة والمعايير المحاسبية تشهد العديد من المتغيرات وهو ما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية وبشكل كبير.

حلقة تواصل

وبدوره، أشار عضو اللجنة الثقافية في الجمعية عبد العزيز الطواش إلى أن اللجنة الثقافية تقوم بتنظيم عدد من الفعاليات التي تعكس دور الجمعية وأهميته على الصعيدين المهني والاجتماعي، لافتاً أن الديوانية تمثل حلقة التواصل مع الأعضاء والتعرف على أفكارهم حيال مختلف القضايا والعمل على بلورتها في شكل أفكار عملية يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

واستدرك الطواش بالقول: تمثل الديوانية فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة لإقامة الكثير من الندوات التي تقوم بتنظيمها اللجنة الثقافية والتي من المتوقع أن تشهد تطورا خلال الفترة المقبلة مع العودة الكاملة للحياة الطبيعية في المجتمع.

