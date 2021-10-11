عبداللطيف النصف.. هجر الشعر مختاراً

ديوان Diwan

ولد الشاعر عبداللطيف بن إبراهيم آل النصف في الكويت سنة 1906، وأرسله والده إلى مدرسة أهلية المطوع لتعلم القرآن الكريم وهو لا يزال في عامه السادس، ومثل بقية أقرانه حفظ عبداللطيف القرآن الكريم وأتقن شيئاً من القراءة والحساب، ثم دخل المدرسة المباركية سنة 1915 وهي مدرسة نظامية حكومية، نال فيها مزيداً من العلوم.

بدأ عبداللطيف النصف كتابة الشعرب وهو بين الثامنة عشرة والعشرين من العمر، ولمدة سنتين اثنتين فقط، ونُشر شعره نشر لأول مرة في كتاب تاريخ الكويت للشيخ المؤرخ عبدالعزيز الرشيد الذي صدر سنة 1926.

وعندما كان شاعرنا عبداللطيف في العشرين من العمر لم يشغله ما يشغل عادة الشباب في مثل سنه من البحث عن الملذات في اللعب واللهو، بل كان يحمل الآسى والألم والأسف لحال أمته العربية، وله قصيدة قصيرة يفخر فيها بنضوج عقله وتمام تفكيره وقوة شخصيته.. يقول ضمن أبياتها:

وأنا الذي حنكته تجارب

والخد لم ينبت عليه نباته

فسل الشباب هل استفز حفيظتي

وهل اطبتني بالجمال مهاته؟

ومعروف انه عندما يبدأ أي شاعر بقرض الشعر في بداياته الأولى، فإنه يبدأ بالغزل بالحبيبة عادة، فإن لم يكن له حبيبة فإنه يخلق له واحدة في عقله وخياله ووجدانه، ثم بعد ذلك في شعره.

وقد امتاز شاعرنا عبداللطيف النصف بعذوبة كلماته وحلاوة روحه الشاعرية الرقيقة.

ولكن بدلاً من أن يُوجه ويرسل أبيات شعره إلى مجال الغزل، مملوءة بالحب والغرام والموعد واللقاء والعتاب والخصام بينه وبين من يحب، كما يفعل أغلب الشعراء، نراه يصوغ شعراً وطنياً ثورياً قومياً، ساخطاً ومتأسفاً على الحالة التي وصلت إليها الأمة.

يذكر (في المنشور من أشعاره القليلة) قادة عسكريين وساسة ورجالاً في الحياة العامة بأسمائهم وصفاتهم كبسمارك وبروبسبير وصولاً إلى عبدالكريم الخطابي ومحمد الشنقيطي ومحمود الألوسي وطالب النقيب.

وفي كل أشعاره نراه ساخطاً غير راضٍ عن الأوضاع العامة للأمة، ويشكو سوء الأحوال في جميع البلاد العربية ( وكان وحدوي الاتجاه يعتبر الأمة كلها وطناً واحداً)

وفي سنة 1935 سافر شاعرنا عبداللطيف النصف إلى الأحساء وعمل رئيساً للمالية لدى الحاج مقبل عبدالعزيز الذكير، وكان في الأحساء صديقه الشاعر الكويتي خالد الفرج الذي سبقه إلى هناك قبل سنوات، وقبل ذلك كان خالد الفرج يقطن في البحرين، وكان يشارك بكل فاعلية وحماسة بكل الأنشطة والفعاليات الشعرية والأدبية والوطنية التي كانت تلقى في النادي الأدبي بالبحرين، مندداً بسلطة الحكومة البريطانية وتعسف المقيم السياسي الميجر ديلي في التعامل مع الشعب بالجزيرة، فطلبت منه السلطات أن يغادر البحرين إلى بلاده الكويت، وبعد وصوله سافر إلى القطيف، وبعد فترة انتقل للعمل في الأحساء، وعلم بوجود صديقه الشاعر عبداللطيف قريباً منه في الأحساء، فكانا يلتقيان.

كل مساء بعد انتهاء أعمالهما، يتناقشون في أحوال الأمة ويتبادلون الآراء حول الشعر والشعراء.



أثناء إقامة الفرج في البحرين سنة 1925 أرسل إليه النصف هذه القصيدة يشكو إليه سوء حال الأمة، ويقول في أبياتها الأولى.

جل الأسى واستحكمت حلقاته

وهفت بلبي والحشا أناته

وجفا الكرى - إلا لماما - مضجعي

وتحدرت من ناظري عبراته

حتام أكتم في الفؤاد شجونه

وتبينها لعواذلي زفراته

وكتب الشاعر خالد الفرج عن صديقه عبداللطيف النصف سنة 1925 تقريباً، الأديب الأريب الفاضل عبداللطيف النصف من أدباء الكويت المعدودين، وعائلته من أشرف العائلات الكويتية ولهم ثروة وجاه لاتزال باقية إلى الآن، مولده على الأرجح سنة 1906، وجده لأمه حمود بن ناصر آل البدر، الشاعر العبقري في شعر النبط، وكأن روحه سرت بالوراثة إلى سبطة عبداللطيف.

الأمل الضئيل

وكما هي عادلة الشعراء يجيب خالد الفرج صديقه عبداللطيف على إهدائه قصيدة جل الأسى واستحكمت حلقاته يجيبه بقصيدة على نفس الوزن والقافية، بأبيات تبلغ 44 بيتاً (أطول من قصيدة عبداللطيف ببيتين اثنين).

يقول فيها:

عادت إلى الأمل الضئيل حياته

وتسارعت في قلبه دقاته

أمل سرت روح الحياة بجسمه

واستبدلت بمبشرين نعاته

أحيته أرواح البلاغة ترتدي

ثوب الجمال تحفه آياته

كالكهرباء إذا سرت في سلكها

أحيته وانطلقت به حركاته

بلبل الكويت

وفي ديوان خالد الفرج الذي أعده الاستاذ خالد سعود الزيد، وفي أول الديوان قصيدة متوجهة من الشاعر النصف الى الشاعر الفرج يقول فيها:

يا أيها الحر الذي اجتمعت على

تفضيله اصحابه وعداته

والمعتلي هام الفصاحة معلما

بسنا البيان تحفه آياته

ذلق يمج يراعه بمداده

درا تضيء الكون مؤتلقاته

عجبا اينكره المكابر بعد ما

نشرت أبا تمامهم أبياته

أما الكويت فأنت بلبلها الذي

سحرت عقول أولي النهى نغماته

قسما بشعرك والقوافي حُسّر

قسم أمرئٍ عُرفت له كلماته

بدر الظلام

وكما ذكرنا سابقا فان شعر عبداللطيف النصف وصل الينا عن طريق كتاب تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ولم يعثر أحد على شيء من شعره في أي مكان سواء في الكويت أو خارجها، إلا أن الباحث الكبير الأستاذ أحمد البشر الرومي، وجد في ديوان الشاعر الكويتي الكبير صقر الشبيب أبياتاً من الشعر العذب الجميل، مُفعّمةً بروح شاعر مشتاق لصديقه، فيها لوم وعتاب.

القصة تبدأ بأن بعض الأصدقاء كانوا يزورون الشاعر صقر الشبيب كل مساء بعد العشاء، وكان عبداللطيف واحداً من زواره، وكان هو الصديق الأغر والمفضل لدى الشبيب، كان قد غاب عن زيارته أربع ليالٍ على التوالي (فقط)، فأرسل إليه الشبيب بهذه الأبيات مُستفسراً ومعاتباً... يقول فيها:

مغيبك عنا في الليالي يسوءنا

لأنك يا عبداللطيف بها بدر

يجوب ظلام الهم عنا طلوعه

فأشرق علينا في الدجى ولك الشكر

ولا تعتذر إما تأخرت ليلة

فليس يرى عندي مكانا له العذر

ويجيبه عبداللطيف بأبيات في منتهى العذوبة والشاعرية ويُقسم بأن الهجر غير مقصود وإن غاب جسم الشاعر عنكم.. فالروح تحوم حولكم.. كما في الأبيات التالية:

لقد هيج الأشجان شعرك يا صقر

وزدت همومي بالعتاب وهم كثر

فأقسم ما همت بما قد ظننت بي

من الهجر نفسي والحفيظة والصدر

لئن بعد الجثمان فالقلب لم يزل

لديك أسيرا.. حبذا ذلك الأسر

البلبل الشادي

إن شاعرنا عبداللطيف النصف هجر الشعر في وقت مبكر جداً عند بدايته، وحرم البلاد والعباد من موهبة شعرية رائعة قوية، كان يمكن أن يملأ جداول رقراقة من الشعر الجميل في دواوين عدة، ولكنه وبرغبته وارادته، يشبه بلبلاً شادياً مغرداً، يضع نفسه في قفص حديدي لمدة طويلة، حتى طال عليه الزمان، فنسي هذا البلبل كيف يكون الشدو... وكيف يكون التغريد، اذا كان هناك شيطان يُملي على الشاعر أن يقول الشعر (كما يقولون) فهل هناك شيطان آخر يأمره بهجر الشعر عندما يشتهي هذا الشيطان؟ فيرحل الشاعر غير عابئ بما يقول الناس عنه، وقديماً قالوا الجنون فنون وقول الشعر بلاشك سيد الفنون.

وبالتالي هو سيد الجنون.

