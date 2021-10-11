خطة إصلاح موحَّدة.. والعين على القادمين لسوق العمل

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»،عن أن هناك توجه للاتفاق على خطة اصلاح موحدة، تستهدف اعادة هيكلة اصول الدولة، وترشيد الانفاق على الدعم ليصل الى مستحقيه، وتحسين متسوى الخدمات المقدمة، واحداث نقلة نوعية بالاقتصاد المحلي. وبينت المصادر ان هناك تدارساً حكومياً لعدة رؤى تستهدف ايجاد حلول عملية للتعامل مع معدلات التوظيف المتوقعة بالقطاع العام خلال السنوات المقبلة، في ظل أزمة سيولة تمنع التوسع في الانفاق.

وشددت على أن كل خطوط الاصلاح لا تستهدف المساس بجيب المواطن، وهناك توازن في تحقيق الاصلاحات المنشودة دون زيادة الاعباء المالية على المواطنين.

وبينت المصادر ذاتها أن تنويع مصادر الدخل يجب أن يتخذ منحى مختلف، على ان يكون القطاع الخاص شريكا رئيسياً وحقيقياً في هذا التنوع المطلوب بشكل عاجل.

وتحدثت المصادر عن رغبة حكومية في تعديل مسار الاصلاحات بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص.

وقالت المصادر «يجب التدرج في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث إنه لا مفر من تنويع مصادر دخلها استعداداً لعصر ما بعد النفط، والعمل على جذب التدفقات الأجنبية عبر تقديم التسهيلات أسوة بالدول المجاورة».

وتطالب مؤسسات مالية دولية، بإصلاحات مالية أعمق لضمان وفورات كافية للأجيال القادمة، مع معالجة قيود الإنفاق وتقليل الاعتماد على النفط لتجنّب تقلبات الأسواق، مع زيادة الإنفاق لتحسين البنية التحتية وزيادة النمو المحتمل، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وأكدت تلك التقارير الحاجة إلى معالجة فاتورة الأجور الضخمة في القطاع العام، والتي ينبغي أن تتماشى تدريجياً مع أجور القطاع الخاص لتحفيز المواطنين على البحث عن فرص في القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسيّة». ودعت إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، مع ضرورة تهيئة بيئة أكثر تمكيناً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال تعزيز وصولهم إلى التمويل، وتيسير المشاركة في المناقصات العامة.

