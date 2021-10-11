«أسواق المال» تعدل نموذجاً من اللائحة التنفيذية

مال وأعمال

قررت هيئة أسواق المال» تعديل نموذج من اللائحة التنفيذية (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) للملحق رقم 2 (نماذج خاصة بالمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم 1 لهذ القرار. ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 35 لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 06/10/2021.