«الترددات الهوائية».. معركة المليارديرات

مال وأعمال

يمتلك تشارلي إرغن رجل الأعمال العامل في مجال الأقمار الصناعية، ومايكل ديل أحد أعلام صناعة الحاسوب، خطة لفتح ترددات لاسلكية قليلة الاستخدام أمام ملايين العملاء من خلال خدمة جديدة لشبكات الجيل الخامس، أثارت هذه الخطة ضجة بين المليارديرات. تقدمت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك باعتراض إلى لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية، التي تتحكم في توزيع الموجات الهوائية، قائلة إن هذا «المخطط» سيدمر خدمة النطاق العريض التي تقدمها من المدار. ردت شركة ديش نيتوورك (Dish Network) المملوكة لـ«إرغن» بتقديم طلب إلى لجنة الاتصالات الفدرالية اتهمت فيه «سبيس إكس» قولها إنه «ضعيف وبعيد الاحتمال». استشهدت «آر إس أكسس» (RS Access)، المملوكة لـ«ديل»، بما تسميه «التاريخ الطويل من المعلومات المضللة والتفاخر والهجمات الإعلانية لـ«سبيس إكس».

برزت معركة المليارديرات تلك على جدول الأعمال الهادئ عادةً للجنة الاتصالات الفدرالية، والذي غالباً ما يقتصر على المخاوف الفنية الجافة مثل الخصائص الهوائية وقوة الإشارة. يعكس هذا الصراع الثروات التي ستُحصل مع تحرك الولايات المتحدة نحو استخدام شبكات الجيل الخامس التي ستربط المنازل والمركبات والمصانع والمزارع.

وجمع مزاد حكومي على موجات الجيل الخامس الهوائية 81 مليار دولار، مع اقتناص أكبر مزودي الخدمات اللاسلكية في الولايات المتحدة للترددات؛ وتجري الآن عملية بيع أخرى للموجات الهوائية قد تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.

وقال توم ويلر الرئيس السابق للجنة الاتصالات الفدرالية: «يدل هذا على أنهم لم يعودوا ضمن طيف واحد بعد الآن!». وتصف كلمة «الطيف» مجموعة الترددات التي تستخدمها الشركات لتقديم الاتصالات.

