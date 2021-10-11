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مال وأعمال

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ثامرعرب رئيساً تنفيذياً لـ«ضمان»


بمسيرة مهنية تتجاوز 25 عاماً، تم اختيار ثامر عرب لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ضمان اعتباراً من 10 أكتوبر الحالي. مع توليه مجموعة من المناصب التنفيذية القيادية وعضويات مجالس الادارة تضمنت تحقيق انجازات ملموسة في مؤسسات كبرى، سيسهم عرب في شركة ضمان بخبراته وقدراته المهنية المتنوعة التي اكتسبها من العمل في قطاعات المصارف والتأمين والطيران. حصل عرب على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا، اضافة الى عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل القيادة والاستراتيجية والاقتصاد والعمليات. جنباً الى جنب مع الترحيب بانضمام عرب الى عائلتنا، نتطلع الى دوام التطوير والنمو في شركة ضمان.


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