تباين في أداء المؤشرات مع ترقُّب نتائج الربع الثالث

مال وأعمال

سيطر التباين على اداء بورصة الكويت في اولى جلسات الاسبوع مع استمرار حالة الهدوء النسبي ترقبا لاعلانات الربع الثالث التي ستكون مؤشرا لوضع السوق مع بدء تداولات الربع الاخير من العام الحالي، وقد استقر المؤشر العام عند الإقفال، وتراجع السوق الأول 0.11%، بينما ارتفع المؤشران رئيسي 50 والرئيسي بنسبتي 0.11% و0.34% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة بنهاية جلسة أمس نحو 355.70 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 13501 صفقة، حققت سيولة بقيمة 46.82 مليون دينار تقريباً. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19?4 نقطة ليبلغ مستوى 5743?22 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 310?3 ملايين سهم تمت عبر 10684 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7?9 نقاط ليبلغ مستوى 7470?50 نقطة من خلال 45?3 مليون سهم تمت عبر 2817 صفقة بقيمة نقدية بلغت 16?8 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار). في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 6?4 نقاط ليبلغ مستوى 5971?17 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?11 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 219?8 مليون سهم تمت عبر 6554 صفقة نقدية بقيمة 20?6 مليون دينار (نحو 63?8 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة الخدمات المالية بنمو نسبته 1.09%، بينما تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 2.91%.

وجاء سهم أرجان على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10.68%، فيما تصدر سهم أم القيوين القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 10.23%.

وتصدر سهم الكويت الوطني نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 3.64 ملايين دينار مُتراجعاً بنسبة 0.31%، بينما تصدّر سهم منازل نشاط الكميات بتداول 31.28 مليون سهم مرتفعاً بنحو 3.88%.

