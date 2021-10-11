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«برقان»: 5 فائزين بسحب حساب يومي


أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 د.ك. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: نبيل اسماعيل مريش، محمد علي قبازرد، مصطفى عبدالحميد محمد، هاشم الرفاعي و فيحاء عليان وسلوى علي الشطي.
بالاضافة إلى السحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملا ألا يقل رصيدهم عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.


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