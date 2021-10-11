بوخمسين: «وابميد» تقدِّم عرضاً طبياً مميزاً لإجراء الفحوص المبكرة لعميلاتها

مال وأعمال

تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يقام في أكتوبر من كل عام، قدمت شركه وابميد لادارة خدمات التأمين عرضا خاصا لعملاء الشركة لاجراء فحوص أشعة سونتر الثدي «Ultrasound» و«الماموغرام» بأسعار رمزية وبإشراف كادر طبي مختص.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة وابميد لخدمات التأمين هبة بوخمسين إن الشركة تواصل حملتها التوعوية حول الكشف المبكر لسرطان الثدي ضمن حملاتها للتوعية الصحية وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية التي تدعو الى تثقيف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع حول خطورة مرض سرطان الثدي، الذي يعد من أكثر السرطانات شيوعا بين النساء.

وأضافت بوخمسين أن هذا العرض المميز يأتي ضمن المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة في اطار الاهتمام بصحة العائلة عموما والمرأة خصوصا، والتي تهدف الى تشجيع السيدات على استمرارية عمل الفحص الذاتي وتوعية ذويهم بأهمية الكشف المبكر لاحتواء المرض، والحد من انتشاره.

وأوضحت بوخمسين أن «وابميد» تقدم خدماتها كطرف ثالث لادارة مطالبات التأمين الصحي، حيث ندير خدمات التأمين الصحي على مدار الساعة لعملائنا التابعين لشركات التأمين الرائدة في السوق، وذلك بتسهيل حصولهم على الموافقات الطبية من العيادات والمستشفيات الخاصة للحصول على الخدمات الطبية العلاجية المختلفة.

وأشارت بوخمسين الى أن «وابميد» هدفها الأساس من هذا العرض الخاص التوعية ورفع الوعي الصحي والوقائي لدى العملاء، حيث تعاونت الشركة مع مركزين طبيين لتقديم عروض خاصة خلال الشهر الجاري «أكتوبر الوردي» من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، من خلال اجراء أشعة وفحص بأسعار خاصة ومميزة للعملاء والذي يشمل اجراء السونار و«ماموغرام»، وهي اجراءات وقائية من خلال الفحص المبكر لتفادي أي مضاعفات، لا قدر الله.

وأكدت بوخمسين أن هذا العرض المميز خاص لحاملي بطاقة التأمين الصحي المذكور بها اسم «وابميد» كمدير للخدمات التأمينية، ويأتي ضمن باقة من العروض المميزة على مدار العام التي استأنفتها الشركة، وذلك تزامنا مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة «كورونا»، موضحة أن «وبميد» تستأنف نشاطها بتنظيم مجموعة من الفعاليات النوعية والمتخصصة لنشر الوعي الصحي بالاضافة الى عروض تشجيعية على الفحص الوقائي على مدار العام، وستكون هناك عروض خاصة شهريا نميز بها عملاءنا.

وختمت هبة بوخمسين تصريحها بأن عملاء «وابميد» من أصحاب بطاقات التأمين الصحي يستفيدون من هذه الخدمة فقط من خلال ابراز البطاقة عند زيارتهم للعيادة أو المراكز الطبية المتعاقدة مع الشركة، لافتة الى أن هذه التغطية الطبية ستكون بأسعار مخفضة للعملاء.

ويذكر ان شركة وابميد لادارة خدمات التأمين تعتبر بمنزلة وسيط بين شركات التأمين والأعضاء المؤمنين ومزودي الخدمة، لتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، الى الشخص المناسب، بالسعر المناسب، وذلك لتأمين مهمة التعاون الدائم مع شركات التأمين، كما وضعت «وابميد» آلية حكيمة لتوجيه الموارد اللازمة وذلك من خلال تأكيد الأهداف المشتركة وأيضا تعزيز الثقة المتبادلة مع مزودي الخدمة من مستشفيات، عيادات، ومراكز تشخيص.

وتشمل خدمات «وابميد» ادارة وثائق التأمين الصحي للأفراد والشركات وادارة الوثائق التي تُصمم حسب الطلب للمؤسسات والشركات الكبرى وأيضا تصميم وتنفيذ حزم الرعاية الصحية بالتمويل الذاتي للشركات الكبرى.

