«وربة»: 17 فائزاً في سحب «السنبلة» الـ 35 والشهري للأطفال

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر البنك في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي «وربة». وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الخامس والثلاثين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: محمد رجا سلمان العتيبي، ووليد جعفر عبد الوهاب القطان، وعبير جبر جاسم الغانم، وعيد محمد هميجان العازمي، وجابر ناصر سليمان الشعيل، وعائشة نبيل محمد مفتاح، وأحمد خضر خليل يوسف، وعفاف عبد الله دبيان الرشيدي، و محمد سعود سالم الشمري، وأحمد خلف محمد الدعاس. وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids التاسع، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: فيصل أحمد ناصر الرشيد البدر، وهاني مشعل خالد العازمي، ونادية عمر طارق الدويسان، وخالد محمد نجيب العبيد، وعلي عبد الله عبد الهادي الوزان، ولين محمد عباس أبو سمارة، والدانة عبد الرحمن عبد الكريم العنزي. ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط، يتطلب الآن وتوافر 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا قيود أو حدود للسحب والايداع، tكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.