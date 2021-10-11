استقالة فهد الراشد من «رساميل».. بعد عضوية هيئة الاستثمار

مال وأعمال

أعلنت شركة رساميل للاستثمار أن رئيس مجلس ادارتها د.فهد الراشد تقدم باستقالته من منصبه، بعد اختياره لعضوية الهيئة العامة للاستثمار.

وأفادت «رساميل للاستثمار» بأن استقالة الراشد أتت بعد 6 سنوات من ترؤسه مجلس الادارة.

وأعربت الشركة عن فخرها باختيار د. فهد الراشد لعضوية الهيئة العامة للاستثمار، ما يدل على ان الشركة كانت تحت قيادة قامات اقتصادية رفيعة المستوى. ويأتي الراشد الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 40 عاماً في قطاع التمويل والاستثمار، الذي كان يترأس مجلس الادارة الذين في عهدهم كان تحول «رساميل» عام 2015 من خلال الاستحواذ عليها وتغيير نشاطها من شركة تمويل الى شركة متخصصة في ادارة الأصول وفق الشريعة الاسلامية، ونجحت الشركة تحت ادارته في تحقيق الكثير من الانجازات وصفقات الاستحواذ، وخلال تلك الفترة رفعت نسبة الموظفين الكويتيين فيها والتي كانت ضمن الخطط الاستراتيجية الراشد لرفع مستوى الكادر الوطني لقيادة الاستثمار الذي يعد من اهم مصادر دخل الدولة بعد النفط. وأكدت الشركة فخرها بمساهمة الراشد في الارتقاء بها على سلم التميز والصعود بنجاحاتها على كل الاصعدة. وشكر الرئيس التنفيذي لرساميل، سمير الغربللي، د. الراشد على مساهمته في الارتقاء بنجاح «رساميل للاستثمار» طيلة فترة ترؤوسه مجلس الادارة منذ عام 2015. وأمل الغربللي النجاح للراشد في منصبه الجديد في الهيئة العامة للاستثمار وانه لا شك في قدرته المهنية على حمل الأمانة، خصوصاً خلال هذه الفترة التحولية الحرجة، مشدداً على استمرار «رساميل» في نهجها بالاستثمار في قوتها البشرية وفريق عملها، بما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها في جميع الأسواق التي تعمل بها.

