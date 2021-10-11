«المغاربية» تتحول للربحية في 9 أشهر

مال وأعمال

اعلنت شركة الخليجية المغاربية القابضة عن بياناتها المالية خلال 9 أشهر حيث بلغت أرباح الفترة نحو 93.94 ألف دينار «312.31 ألف دولار»، مقابل خسائر الفترة نفسها من عام 2020 البالغة 312.23 ألف دينار «1.04 مليون دولار». وقالت الشركة في بيان للبورصة ان التحول الايجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي الى زيادة الايرادات التشغيلية. وارتفعت الايرادات التشغلية للشركة خلال فترات المقارنة بنحو 47.7%؛ لتصل بنهاية التسعة أشهر الأولى من هذا العام الى 2.12 مليون دينار، مقابل 1.44 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020. على المستوى الفصلي، تقلصت خسائر «المغاربية» بنحو 20.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ لتصل الى 126.36 ألف دينار، مقابل خسائر الفترة نفسها من عام 2020 البالغة 159.59 ألف دينار.

