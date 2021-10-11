«بيتك» وقّع الشراكة الأولى من نوعها مع «جمعية رعاية المعوَّقين»

مال وأعمال

وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اتفاقية شراكة هي الاولى من نوعها على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوَّقين»، يقوم بموجبها بمبادرات مختلفة من ضمنها تدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الادارات في «بيتك».

ولا يدخر «بيتك» جهدا في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المساهمة في تثقيفهم وزيادة معرفتهم وتوجيههم نحو التعليم والتأهيل المناسب من خلال برامج تدريبية مخصصة لهم تتضمن زيارات ميدانية على فروع وادارات «بيتك»، وتجارب عملية بما يكسبهم الخبرات التي من شأنها ان تمثل الخطوة الأولى على طريق الحياة المهنية وجسر عبور الى النجاح في الحياة العملية.

ويحرص «بيتك» على ان يتم اختيار مجال التدريب المناسب لقدرات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بدقة مع مراعاة امكانياتهم والفروق الفردية لهم بالتناسب مع قدراتهم وميولهم والعمل على تسخير جميع الامكانيات لانجاح هذه التجربة من خلال الكوادر المصرفية المتميزة لتدريب المنتسبين. وقالت مدير أول الارتباط الوظيفي في «بيتك»- سارة السالم، ان هذه المبادرات تلعب دورا كبيرا في تعزيز الارتباط والولاء الوظيفي لموظفي «بيتك» لاهتمامه بهذه الفئة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وأوضحت السالم أن من أهم أهداف شراكة «بيتك» مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين هو الحرص على دمج هذه الفئة مع أفراد المجتمع وتأهيلهم للحصول على التدريب والتطوير مما يساهم بتوفير فرص عمل توفر لهم دخل مادي يحقق لهم نوع من الاستقرار النفسي والاجتماعي وأيضا يساهم في مساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على زيادة قدراتهم على العمل والانتاج واظهار طاقة هذه الفئة وجعلها فئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع. وأضافت ان «بيتك» يدعم الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، التي توفر الرعاية والخدمات المتكاملة، التي تتضمن الخدمات التأهيلية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، وذلك ضمن اطار دروه الرائد في المسؤولية الاجتماعية.

وبدوره، قال براء الجناعي- نائب المدير العام للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين: أنه ومنذ 50 عاما تقوم الجمعية بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية المتكاملة للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الجنسيات ومن دون مقابل وحاليا تقوم الجمعية بتقديم تلك الخدمات لما يقارب الـ 500 من ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرعاية النهارية، ويسعدنا التعاون مع «بيتك» لتدريب مجموعة من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الادارات في «بيتك» سعيا لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في تقديم الرعاية والتعليم والدعم المبتكر القابل لاثراء وتحقيق تغيير ايجابي مستمر لحياة الأشخاص الذين نخدمهم. وأضاف: لقد لوحظ بأن هناك عوامل طلب متزايدة متعلقة بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومن هنا جاءت فكرة التعاون المشترك مع «بيتك» لتعزيز تدريبهم الى جانب أقرانهم غير المعاقين خاصة لمن هم فوق سن الثامنة عشر لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة، ومن خلال تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التدريب المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل في مختلف المجالات بما يناسب ميولهم وقدراتهم، وبذات الوقت تستفيد البلدان من مساهمتهم في اقتصاد وتنمية المجتمعات التي يعيشون ويتدربون ويعملون فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال في الحياة.

سجل حافل

ويتميز «بيتك» بسجل حافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، كما يشارك «بيتك» في مؤتمرات وفعاليات مختلفة مخصصة لهذه الشريحة المجتمعية، مع التركيز على الرعاية المطلوبة لهم وعرض مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم.

