«بوبيان» أطلق برنامج «Boubyan Explorer»

مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان برنامجه التدريبي Boubyan Explorer، والذي يهدف الى اتاحة فرص التدريب للحديثي التخرج من الكوادر الوطنية الشابة لتشجيع الفكر الابداعي في جميع التخصصات، تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص أو بدأ مشاريعهم الخاصة. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عادل الحماد: «يُعد بنك بوبيان إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب، انطلاقا من ايمان البنك الراسخ بأنهم أساس الابداع والابتكار»، مؤكدا ضرورة التركيز على استقطاب الكفاءات الشابة المناسبة، لاسيما من الحديثي التخرج وذلك لتنمية مهاراتهم العملية وتوظيفها بالشكل الصحيح، «وهو ما تقوم عليه استراتيجيتنا لتنمية العنصر البشري». وحول برنامجBoubyan Explorer أوضح الحماد أنه برنامج تدريبي موجه خصيصا للحديثي التخرج من الشباب الكويتي يستمر ستة أيام، مضيفا أنه بمنزلة تجربة عملية تسمح للمشاركين فيها باكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها.

وأضاف أن فكرة البرنامج قائمة على مشاركة مجموعة من المتدربين في تقديم نموذج لفكرة منتج أو خدمة جديدة ومن ثمّ وضع تصور شامل يتضمن مقترحات عملية قائمة على تقديم الخدمة بصورة مميزة في السوق الكويتي من خلال استخدام نماذج وأدوات مبتكرة وصولا الى نتائج ناجحة يمكن مشاركتها مع البنك.

كما سيتعلم المشاركون من خلال التجربة والتطبيق كيفية البحث عن التطبيقات الالكترونية العالمية المميزة والتي تعتبر حديثة على السوق الكويتي. كما سيستكشفون كيفية تطبيقها في الكويت وينخرطون في العمل الميداني لاختبار هذه الأفكار على أرض الواقع. وعلى مدار هذه العملية، سيتعلمون كيفية اختبار الأفكار وتطوير الرؤى الخاصة بالسوق. وسيستخدم المشاركون نماذج وأدوات جديدة لاختبار أفكارهم ومشاركة النتائج التي يتوصلون اليها في اليوم الأخير من البرنامج مع ادارة البنك.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لادارة تطوير وادارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي «ان برنامج Boubyan Explorer يأتي ضمن محاور استراتيجية البنك الرامية الى دعم مجالات الابداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي من خلال تهيئة بيئة مناسبة حاضنة للابتكار وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير للحديثي التخرج تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلي بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي».

وأكد الرومي أن بنك بوبيان يعتبر أحد أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب بيئة العمل التي يوفرها والتي تتسم بالابداع والابتكار وتحفيز الطاقات الشابة وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى لهذا البرنامج المتميز سوف تبدأ بتاريخ 14 نوفمبر. للتقديم، تُرجى زيارة الموقع الالكتروني لبنك بوبيان.

