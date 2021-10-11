جناح الكويت في «إكسبو دبي» يعكس الوجه الحضاري والتنموي للبلاد

مال وأعمال

يشكِّل جناح الكويت المشارك في «اكسبو دبي 2002» صورة مشرفة للكويت لما يزخر به من معلومات تعكس الوجه الحضاري والتنموي للبلاد.

واختارت الكويت ان تكون مشاركتها في منطقة «الاستدامة» تحت عنوان «كويت جديدة .. فرص جديدة للاستدامة» لتعكس دورها والتزامها بالتنمية المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر لاقتصادها وبيئتها ومدنها وشعبها عبر رؤية «كويت جديدة 2035».

وينعكس عنوان الجناح من تصميمه الخارجي حيث يشكل التصميم خاصية معمارية مستوحاة من رؤية الكويت للاستدامة مع التركيز على البيئة المحلية الكويتية من خلال عرض الكثبان الرملية والإبل على المبنى الخارجي.

وفي بداية الجناح يشاهد الزائر «برج المياه» والذي يعبر عن رمز الاستدامة في الكويت والأمن المائي حيث يتوسط جناح الكويت ويمتد بجميع ادواره ليعكس رؤية الكويت للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية ومناخها ومواردها.

كما يشاهد الزائر لفافة ضخمة تتلألأ وتعكس ضوء الشمس في تجسيد لطبيعة الكويت وطاقتها واستفادتها من الطاقة الشمسية الى جانب مواردها الاخرى.

وضمن مشهد افتراضي غامر، يعرض جناح الكويت الماضي والحاضر لتشكيل رؤية بعيدة المدى لمستقبل البلاد الذي تضع أسسه دولة مرنة ومبتكرة في سبيل رفاهية شعبها بأكمله وتوفير احتياجاته.

وتتناسب طرق عرض المعلومات عن الكويت مع التطور التكنولوجي مع الكثير من التشويق والاستكشاف حيث يتعرف الزائر على الكويت عبر تجربة حسية تحاكي الحواس الخمس حيث الالحان والموسيقى والاغاني والمشاهدة وتذوق الاطباق الكويتية برائحتها الزكية.

وتعمد الجناح من خلال محتواه وتصميمه ان يكون جاذبا لكل الفئات العمرية حيث تجذب طرق العرض التفاعلية الصغير والكبير ليتلقى الزائر المعلومة عن الكويت باستمتاع ومتعة ومرح.

ولا تتأنى الكوادر الشبابية في تقديم المعلومة للزائر مع الشرح التفصيلي لمحتوى الجناح المتنوع وكذلك شرح لتراث الكويت والحضارة على ارضها من خلال القطع الاثرية النادرة الموجودة في المعرض. كما يستعرض الجناح طبيعة الحياة البرية في الكويت عبر عرض حيوانات محنطة مع التركيز بالتأكيد على الحياة البحرية حيث «البوم» الكويتي وصناعة السفن الشراعية المختلفة وعرض الغوص على اللؤلؤ وصيد السمك.

ولدور الكويت الانساني مكان لا يقل اهمية عن بقية الاماكن في الجناح حيث شاشة العرض الكبيرة التي تتوسط جدرانا حملت صورة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد - رحمه الله- اثناء تكريمه من الامم المتحدة ومنحه لقب «قائد للعمل الانساني» لتكون الكويت «مركزا للعمل الانساني».كما اكتملت المسيرة بعرض صورة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد.

