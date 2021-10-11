تزكية بدر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة بنك الطعام

مال وأعمال

عقد البنك الكويتي للطعام والإغاثة جمعيته العمومية السنوية الخامسة، بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية واعضاء مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة، حيث وافقت عمومية البنك على اعتماد التقريرين الإداري والمالي، كما جرت تزكية بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، الذي ضم كلا من نائب الرئيس مشعل عبدالله الأنصاري، امين الصندوق بدر محمد القطان، امين السر خالد الملا، ويوسف العبدالجليل وأحمد الفريح ومحمد العليان.

وبهذه المناسبة، ثمن مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة في بيان صحافي الجهود التي تبذل من الإدارة التنفيذية في مواصلة مسيرة الخير والعطاء للبنك، والذي بات اليوم في مصاف أبرز الجهات الخيرية في الكويت، والتي تساهم في تقديم الخدمات والمشاريع والمساعدات للمحتاجين والأسر المتعففة، وغير ذلك من المشاريع الخيرية والإغاثة داخل الكويت وخارجها.

وأضاف البيان إن البنك الكويتي للطعام والإغاثة بات من صروح الخير التي يفخر بها البلد، وذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع جهات حكومية عدة بالإضافة الى القطاع الخاص، انطلاقا من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم الذي جُبل عليه أهل الكويت منذ القدم، مؤكدا أن البنك الكويتي للطعام والإغاثة سيواصل مسيرة الخير في بلد الإنسانية والعطاء.

