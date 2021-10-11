تحديات رفع التصنيف الائتماني للكويت ما زالت قائمة

مال وأعمال

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن سبتمبر أبرز التطورات في ميزان مدفوعات للكويت عن 2021 وكذلك البيانات المعدلة للربع الرابع من 2020 والصادر عن بنك الكويت المركزي، حيث تُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال الربع الأول من 2021 بلغ نحو 1599.5 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 3648.1 مليون دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 2048.6 مليون دينار ونسبته 56.2%، اذ جاء انخفاض فائض الحساب الجاري نتيجة تراجع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بنحو 2287.4 مليون دينار وبنسبة 25.9% مقارنةً بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 238.8 مليون دينار وبنسبة 4.6 % مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى. وقال التقرير ان البيانات الأولية تُظهر ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 808.6 ملايين دينار أو ما نسبته 70.7% مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1952.2 مليون دينار، مقابل نحو 1143.7 مليون دينار خلال الربع السابق. ويُعزى ذلك الارتفاع في قيمة الفائض بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية.

التصنيف الائتماني

ومع اقتراب إصدار التصنيف الائتماني الجديد للكويت عن 2021 لازالت بعض التحديات كما هي والمتمثلة في ارتفاع المصروفات والاعتماد على مصدر وحيد للدخل وعدم قدرة الحكومة على اقناع السلطة التشريعية بالسماح لها بالاقتراض (اصدار سندات) او السحب من احتياطي الأجيال. ويرى كثير من الخبراء انه لا غضاضة على الاطلاق في اصدار الكويت سندات مثلما فعلت بعض الدول الخليجية مثل الامارات وقطر والسعودية رغم متانة اقتصاداتها الا ان المحك الرئيس في استخدام تلك الأموال في مشروعات بنى تحتية عملاقة تدر دخلا على المدى البعيد وقادرة على سداد خدمات الدين (الفوائد) والتي هي الان في ادنى مستوياتها العالمية على الاطلاق (تعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين الطويلة الأجل تلجأ اليها الدول في تمويل عجز الموازنة)، علما بأن هناك بعض التطورات الإيجابية مقارنة بالعام السابق والتي لا يمكن اغفالها منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط خلال 2021 بنسبة 50% تقريبا حتى نهاية سبتمبر 2021 وعودة النشاط تدريجيا مع انحسار جائحة «كورونا» وارتفاع نسبة المحصنين تجاه الفيروس بالكويت الامر الذي قد يسهم إيجابا في التصنيف المرتقب صدوره قريبا.

وقد خفضت «موديز» تصنيف الكويت الائتماني لأول مرة على الإطلاق في سبتمبر 2020 درجتين إلى A1 من Aa2 ، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، اذ ارجعت هذا القرار الى انخفاض أسعار النفط ( في حينها ) وتأثيرات «كورونا» السلبية وصعوبة تمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية، كما بررت وكالة التصنيف الائتماني قرار التخفيض وقتها انه «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد ما يشكل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت».

أبرز أخبار السوق

هذا، وتناول التقرير ابرز اخبار بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في سبتمبر، حيث واصلت المؤشرات الرئيسة نشاطها وارتفعت جميعها بالإضافة الى ارتفاع القيمة السوقية أيضا، وصاحب ذلك انخفاض في قيمة وحجم التداول وعدد الصفقات مقارنة بالشهر السابق، وقد نشط معظم الأسهم القيادية وارتفعت معدلات السيولة عليها تزامنا مع المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

