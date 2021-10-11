القيادة السياسية عزت بوفاة عبدالله بن محمد آل سعود

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

