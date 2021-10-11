الناصر يترأس وفد الكويت في الذكرى الستين لـ «عدم الانحياز»

وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس مع رئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش في مبنى قصر صربيا الرئاسي على هامش ترؤس الشيخ احمد الناصر وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز الذي تعقد أعماله في بلغراد اليوم وغدا.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين والتي سيُحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسها في عام 2023 كما تضمن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

والتقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر أمس وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية الكويتية- الصربية الوطيدة والتي سيحتفل البلدان بمرور 60 عاما على تأسيسها عام 2023 كما بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة ومناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

