الكويت دانت بشدة اعتداءات «الحوثي» وتفجير مسجد قندوز

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن «ادانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بمقذوف».

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانساني.

ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام الى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أعربت الوزارة عن ادانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة (قندوز) بجمهورية أفغانستان الاسلامية وأدى الى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت الخارجية في بيان لها موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب بجميع أشكاله وصوره.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

