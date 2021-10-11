المكراد: تقليل فترة الاستجابة للحوادث

وطن النهار

قال رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ان مركز الاستقلال بمنطقة غرب عبدالله المبارك يعد المركز الرابع الذي يفتتح بالمناطق الجديدة خلال العام الحالي.

وأضاف المكراد في مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح المركز أمس برعاية وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أنه سيتم افتتاح مراكز أخرى قريبا لاستكمال خطة «الاطفاء» الخاصة بتقليل فترة الاستجابة للحوادث.

وأوضح أن ذلك من شأنه أيضا تحقيق الأمن المجتمعي لأن مراكز الاطفاء تعتبر صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. من جانبه، قال رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ان تصميم المركز جاء بشكل عصري ونموذجي يتناسب مع جميع احتياجات رجال الاطفاء بما يوفر لهم أقصى درجات الخدمة والراحة. وأضاف بدر أن المبنى يحتوي على قاعات للتدريب والمحاضرات وصالات رياضة وسباحة وسيغطي منطقة غرب عبدالله المبارك كاملة والمناطق المحيطة بها، وهو مساند لبقية مراكز الاطفاء في حالات الحوادث الكبرى.

