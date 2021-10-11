«نزاهة»: تطوير إجراء قيم الشفافية ومكافحة الفساد

وطن النهار

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمّل سعي الكويت في العقدين الماضيين الى تعزيز وتطوير ووضع المزيد من اجراءاتها وسياساتها المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث إنه اثر انضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، توجهت الكويت مباشرةً الى بحث ودراسة سبل التطبيق الأمثل لأحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني من المنظورين التشريعي والمؤسسي.

وخلال مشاركة (نزاهة) في الدورة العاشرة لجمعية الأطراف التابعة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، أضاف المهمّل قائلا: من واقع الاهتمام الكبير بايجاد المناخ المناسب والجيد لمتطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقية، قامت الكويت بانشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد تتولى من بين جملة أهدافها، تطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مقومات وآليات التعاون عبر الوطني مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد، هذا بالاضافة الى اصدار حزمة جديدة ومتطورة من التشريعات الرامية لمنع ومكافحة جرائم الفساد في شتى صورها وأشكالها، واستكمالاً لجهودها، أطلقت دولة الكويت استراتيجيتها الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لتأتي انعكاساً لايمان الكويت العميق بضرورة التخطيط الجيد والمستمر للجهود الوطنية الداعمة لمنع ومكافحة الفساد وتطبيق نصوص وأحكام الاتفاقية بصورةٍ مُحكمة أكثر اتساعاً وشمولاً وفاعلية بما يتسق مع مقتضيات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2030).

وقال: على مستوى اتخاذ التدابير الوقائية واعداد وتنظيم البرامج التدريبية، تُولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت، اهتمامًا كبيرًا بسياسات وتدابير الوقاية من الفساد وتنفيذ البرامج التدريبية، من خلال ابتكار الآليات والاجراءات الكفيلة بتحقيق سبل الوقاية المطلوبة، واعداد وتنفيذ المشروعات التوعوية والتثقيفية والتدريبية بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سواء في داخل الكويت أو خارجها من أجل التعريف بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

وأشار الى تثمين الكويت للدور المؤثر الكبير الذي تلعبه الأكاديمية في مجالات التوعية والتثقيف والتدريب الأكاديمي المرتبط بمجالي منع ومكافحة الفساد، الأمر الذي يؤكد على أهمية مساندة الأكاديمية ودعمها في اطار تعزيز وتطوير رسالتها الدولية الرائدة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية الى انماء التعاون الدولي وتوثيق الترابط الشبكي والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية في منع ومناهضة الفساد، ومن هذا المنطلق وبمناسبة الأزمة الصحية العالمية التي مرت بها جميع دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والتي لا تزال تداعياتها الخطيرة تؤثر على مجتمعاتنا الوطنية وتٌلقي بظلالها الوخيمة لتُعرقل الجهود الداخلية الهادفة لتنفيذ خطط وبرامج واستراتيجيات منع ومكافحة الفساد.

وأكد المهمّل على أهمية توجه الأكاديمية نحو التعاطي في برامجها القادمة مع أفضل السبل والممارسات الجيدة لمنع ومكافحة الفساد خلال أوقات الطوارئ والأزمات، وذلك على خلفية ما أبرزته هذه الأزمة العالمية من ضرورات تقتضي تخصيص واتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية متوازنة تكفل استمرار وانتظام تدابير مناهضة الفساد خلال الأزمات والطوارئ.

