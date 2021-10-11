جائحة «كورونا» قلّصت قضايا الأسرة بـ 35.7 %

وطن النهار

كشفت احصائية اعدتها ادارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل، وحصلت «النهار» على نسخة منها، ان عدد القضايا الواردة لمحكمة الاسرة بالمحكمة الكلية بلغ 24552 في عام «الكورونا» 2020، ما يعني انخفاض القضايا الواردة الى محكمة الاسرة عن عام 2019 حيث كانت 38164 قضية اي ان الانخفاض بلغ 13612 قضية وبنسبة 35?7%.

وكشفت الاحصائية ذاتها عن ان القضايا المنظورة امام محكمة الاسرة في عام 2020 بلغ عددها 33098 قضية، حيث انخفض اجمالي عدد القضايا المنظورة من 49115 قضية عام 2019 الى 33098 قضية في عام 2020 اي بمقدار 16017 قضية وبنسبة 32?6%.

واما القضايا المفصول فيه فقد بلغ عددها عام 2020 حوالي 26393 قضية.

وبالنسبة للقضايا غير الجزائية الواردة فقد بلغ اجمالي عددها 24552 عام 2020 موزعة على النحو التالي: دوائر الأسرة 11617 قضية بنسبة 47?3%، أمر على عريضة أسرة 5737 قضية بنسبة 23?4%، أسرة جعفري 1962 قضية بنسبة 8%، تظلمات أسرة 1620 قضية بنسبة 6?6%، مدني كلي أسرة 1318 قضية بنسبة 5?4%، أمر على عريضة أسرة جعفري 982 قضية بنسبة 4%، مستعجل أسرة 664 قضية بنسبة 2?7%، تظلمات أسرة جعفري 304 قضايا بنسبة 1?2%، مستعجل أسرة جعفري 132 قضية بنسبة 0?5%، دعاوى نسب 115 قضية بنسبة 0?5%، أحوال غير مسلمين (العاصمة) 72 قضية بنسبة 0?3%، دعاوى الأوقاف (العاصمة) 17 قضية بنسبة 0?06%.

أمر على عريضة غير مسلمين (العاصمة) 12 قضية بنسبة 0?04%.

ومن ذلك يتضح انخفاض اجمالي عدد القضايا الواردة من 38164 قضية عام 2019 الى 24552 قضية في عام 2020 أي بمقدار 13612 قضية وبنسبة 35?7%.

انخفض اجمالي القضايا الواردة في جميع المحاكم، حيث جاء على النحو التالي: محكمة حولي من 8646 قضية عام 2019 الى 5308 قضايا عام 2020 بمقدار 3338 قضية وبنسبة 38?6%، محكمة الفروانية من 7849 قضية عام 2019 الى 4856 قضية عام 2020 بمقدار 2993 قضية وبنسبة 38?1%، محكمة الأحمدي من 6395 قضية عام 2019 الى 4112 قضية عام 2020 بمقدار 2283 قضية وبنسبة 35?7%، محكمة الجهراء من 5505 قضايا عام 2019 الى 3575 قضية عام 2020 بمقدار 1930 قضية وبنسبة 35?1%، محكمة مبارك الكبير من 3756 قضية عام 2019 الى 2504 قضايا عام 2020 بمقدار 1252 قضية وبنسبة 33?3%، محكمة العاصمة من 6013 قضية عام 2019 الى 4197 قضية عام 2020 بمدار 1816 قضية وبنسبة 30?2%.

أما القضايا المنظورة فقد بلغ اجمالي عددها 33098 قضية عام 2020 فوزعت على النحو التالي، حسب نوع القضية دوائر الأسرة 18068 قضية بنسبة 54?6%، أمر على عريضة أسرة 5347 قضية بنسبة 16?2%، أسرة جعفري 2756 قضية بنسبة 8?3%، مدني كلي أسرة 2250 قضية بنسبة 6?8%، تظلمات أسرة 2082 قضية بنسبة 6?3%، أمر على عريضة أسرة جعفري 963 قضية بنسبة 2?9%، مستعجل أسرة 753 قضية بنسبة 2?3%، تظلمات أسرة جعفري 365 قضية بنسبة 1?1%، دعاوى نسب 185 قضية بنسبة 0?6%، مستعجل أسرة جعفري 158 قضية بنسبة 0?5%، أحوال غير مسلمين (العاصمة) 110 قضايا بنسبة 0?3%، دعاوى الأوقاف (العاصمة) 47 قضية بنسبة 0?1%، أمر على عريضة غير مسلمين (العاصمة) 14 قضية بنسبة 0?04%.

ومن ذلك كله يتبين انخفاض اجمالي عدد القضايا المنظورة من 49115 قضية عام 2019 الى 33098 قضية في عام 2020 أي بمقدار 16017 قضية وبنسبة 32?6%.

وبشأن القضايا المفصول فيها، فقد بلغ عددها 26393 قضية عام 2020 حسب نوع القضية على النحو التالي:

دوائر الأسرة 13309 قضايا بنسبة 50?4%، أمر على عريضة أسرة 5326 قضية بنسبة 20?2%، أسرة جعفري 2199 قضية بنسبة 8?3%، تظلمات أسرة 1636 قضية بنسبة 6?2%، مدني كلي أسرة 1572 قضية بنسبة 6%، أمر على عريضة أسرة جعفري 953 قضية بنسبة 3?6%، مستعجل أسرة 675 قضية بنسبة 2?6%، تظلمات أسرة جعفري 313 قضية بنسبة 1?2%، دعاوى نسب 146 قضية بنسبة 0?5%، مستعجل أسرة جعفري 137 قضية بنسبة 0?5%، أحوال غير مسلمين (العاصمة) 86 قضية بنسبة 0?3%، دعاوى الأوقاف (العاصمة) 27 قضية بنسبة 0?1%، أمر على عريضة غير مسلمين (العاصمة) 14 قضية بنسبة 0?1%.

وبذلك يظهر جلياً انخفاض اجمالي عدد القضايا المفصول فيها من 42264 قضية عام 2019 الى 26393 قضية في عام 2020 أي بمقدار 15871 قضية وبنسبة 37?6% حيث انخفض اجمالي القضايا المفصول فيها في جميع المحاكم حيث جاء كالتالي:

محكمة حولي من 10048 قضية عام 2019 الى 574 قضية عام 2020 بمقدار 4307 قضايا وبنسبة 42?9%، محكمة الفروانية من 8356 قضية عام 2019 الى 5157 قضية عام 2020 بمقدار 3199 قضية وبنسبة 38?3%، محكمة الأحمدي من 6746 قضية عام 2019 الى 4165 قضية عام 2020 بمقدار 2581 قضية وبنسبة 38?3%، محكمة الجهراء من 5994 قضية عام 2019 الى 3837 قضية عام 2020 بمقدار 2157 قضية وبنسبة 36%، محكمة العاصمة من 7071 قضية عام 2019 الى 4763 قضية عام 2020 بمقدار 2308 قضايا وبنسبة 32?6%، محكمة مبارك الكبير من 4049 قضايا عام 2019 الى 2730 قضية عام 2020 بمقدار 1319 قضية وبنسبة 32?6%.

