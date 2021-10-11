موظفو الكهرباء والماء: أنْصفونا!

وطن النهار

اعتصم عدد كبير من موظفي وزارة الكهرباء والماء في مقر ديوان الوزارة استجابة لدعوة تجمع العاملين في الوزارة للمطالبة بإقرار وصرف البدلات المختلفة الى جانب شعورهم بالتهميش في ظل تجاهل مسؤولي الوزارة والنقابة لمطالبهم.

أجمع المشاركون في اعتصام موظفي وزارة الكهرباء والماء على أن الكثيرين منهم يعملون في بيئة عمل خطرة، الامر الذي يستدعي تقديرهم مادياً ، لافتين الى انهم يتعرضون للخطر في مواقع العمل المختلفة، بسبب طبيعة العمل لكنهم يحصلون على بدل خطر قدره 35 ديناراً فقط «ونعمل في بيئة عمل خطرة.. ولا تنازل عن صرف بدلاتنا» .

واوضح المعتصون أن تقارير الهيئة العامة للبيئة تثبت معدلات تلوث مرتفعة في المحطات ومواقع العمل المختلفة ومن واجب الوزارة عدم الاستهانة بتلك البدلات، اضافة الى الحصول على بدل العيار بعد ايقافه عن المعينين الجدد منذ 2017، حيث ان الوزارة قد خاطبت ديوان الخدمة منذ ثلاث سنوات حول هذا الامر، إلا أن الديوان لم يرد حتى وقتنا هذا بينما الوزارة لم تحرك ساكنا تجاه تجاهل ديوان الخدمة للمطالب المستحقة.

وتشمل مطالبات الموظفين الحصول على بدلات الخطر والشاشة والسهر والتلوث والاعمال الشاقة الى جانب بدل طبيعة عمل للاداريين.

وذكروا أن الوزارة وضعت من نفسها نداً للموظفين، إذ سبق أن طالبت الديوان بإيقاف بدل العيار اضافة الى مماطلة القياديين ورفض الوزير الحالي مقابلة الموظفين وهو إجراء مستغرب والاكتفاء بتشكيل لجنة تابعة للنقابة.

وثمَّن المعتصمون دور الموظفين وجهودهم الكبيرة المبذولة ومعها حصلت الكويت على أفضل مستوى لإنتاج المياه في الوطن العربي الا أن الوزارة تماطل في إقرار حقوق الموظفين وتجاهل المطالب.

