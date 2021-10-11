الحمود: مرفوض إيقاف بدل السكن لأساتذة الجامعة

وطن النهار

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أنه من غير المعقول منطقاً والمقبول قانوناً أن تسارع جامعة الكويت بإيقاف بدل السكن عن عضو الهيئة التدريسية لمجرد مرور سنتين على حصوله على أولى دفعات القرض العقاري من الدولة بواسطة بنك الائتمان.

وأضاف الحمود في تصريح صحافي انه وبحسبان أن أزمة «كورونا» وتداعياتها من توقف العمل والبناء وعدم وجود العمالة جعلت الكثير إن لم يكن الأغلب من الحاصلين على القرض الحكومي أن يتوقفوا عن استكمال البناء ومع فتح وبدء النشاط في الدولة لم يتسن لهؤلاء الانتهاء من بناء مساكنهم، ومع ذلك وبمجرد مرور السنتين بدأت الجامعة بإيقاف مبلغ بدل السكن.

وأشار إلى ان بنك الائتمان خصم القسط الشهري من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية من دون الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف في النشاط العمراني وأعمال البناء في الدولة وهذه المدة تعتبر قانوناً ظرفاً طارئاً يترتب عليه وقف المواعيد، كما أكد القضاء الكويتي في أحكامه القاطعة الدلالة.

وأوضح الحمود أن عضو الهيئة التدريسية يخسر شهرياً مبلغاً وقدره 890 ديناراً وهذا المبلغ يمثل ثلث ما يتلقاه من راتب ويصاحب ذلك عدم اكتمال البناء ودفع الايجار واستمراره في البناء، وكل ذلك من شأنه الإرهاق.

واختتم الحمود قائلاً: إن على إدارة الجامعة أن تكف عن إيقاف صرف بدل السكن وتأخذ بنظرية الظروف الطارئة وتوقف احتساب المدة الزمنية خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد - 19» وتداعياتها تطبيقاً لأحكام القضاء وتحقيقاً للعدالة.