عماد بوخمسين: السوق الهندي ضخم وواعد

وطن النهار

أعلن السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج اعادة استقبال طلبات التأشيرات السياحية لبلاده منتصف الشهر الحالي.

وقال اثناء الزيارة التي قام بها لـ النهار ولقائه رئيس التحرير عماد جواد بوخمسين، بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف: سنستقبل طلبات التأشيرات السياحية منتصف الشهر الحالي حيث سيسمح للسياح بدخول الأراضي الهندية، كما سيفتح المجال الجوي الهندي في 15 اكتوبر الجاري وذلك بعد ايقاف اصدار تأشيرات دخول الهند منذ مارس 2020.

وأكد جورج ان علاقات الهند بالكويت متميزة وجيدة، حيث احتفل البلدان بالذكرى الـ 60 لاقامة علاقاتهما الدبلوماسية، حيث كانت الهند من أوليات الدول التي اعترفت باستقلال الكويت عام 1961.

وأشار الى ان الجالية الهندية بالبلاد تعد الاكبر من بين الجاليات، وتسهم في تنمية البلاد، واصفا اياها بالجالية المتميزة والمتنوعة.

وقال: علاقاتنا مع الكويت متميزة ونعمل معا في الكثير من المجالات، مشيرا الى دعم الكويت لبلاده، اثناء جائحة كورونا.

واضاف: عملي في الكويت منصبّ على توسيع هذه العلاقات، خصوصا في المجالين التجاري والاستثماري، وجلب الاستثمارات الكويتية الى الهند.

وشدد على ضرورة تكاتف القطاعين الخاص والحكومي من اجل التغلب على ما خلفته كورونا، مشيرا إلى تحديات تواجه اقتصادات العالم.



وحول ما يتداول عبر وسائل التواصل من اضطهاد للمسلمين في الهندي او ما يعرف بـالإسلاموفوبيا قال: لدينا 214 مليون مسلم في الهند ولهم حقوق وعليهم واجبات وليست لدينا اي عدائية تجاههم وهم في جميع مؤسسات الدولة ويعملون جنبا الى جنب مع بقية المواطنين، وما يتداول عبر وسائل الاتصال الاجتماعي غير دقيق.

ودعا وسائل الاعلام الى تحرِّي الحقائق، مشيراً الى ان المجتمع الهندي مجتمع متنوع.

من جانبه، رحب عماد بوخمسين بضيفه، مؤكدا ان العلاقات الكويتية- الهندية قوية وتاريخية، وان هناك تعاونا وثيقا بين البلدين، سواء على المستوى الرسمي او الحكومي.

ولفت الى ان هناك 3 آلاف هندي يعملون في مجموعة بوخمسين القابضة، وان هناك رغبة حقيقية لدى المستثمرين الكويتيين للاستثمار في الهند، وزاد: السوق الهندي سوق كبير وواعد، وبالتالي هناك رغبة للاستثمار، مطالبا بتقديم تسهيلات للمستثمرين، واصفا السوق الهندي بالضخم والمهم.



واشار الى ان العالم واجه تحديات كثيرة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة ايجاد رؤية لاستشراف المستقبل بعد العودة الطبيعية للحياة.

وأضاف: هناك تغيُّر في الرؤية الاقتصادية، حيث يتوجه العالم كله نحو الرقمنة.

وألمح الى ان المستثمرين الكويتيين، كما الحكومة الكويتية، يسعون الى ان يكونوا شركات للعديد من دول العالم ومنها الهند التي قال انها شريك مهم وأساس.

واشار بوخمسين الى ان الاقتصاد العالمي تعرَّض الى هزة كبيرة بسبب الجائحة، وان الامور بدأت في العودة الى طبيعتها.

