«الشؤون»: تسليم طفلين من أُمَّين غير كويتيتين لبلديهما

وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مسلم السبيعي أمس أهمية التعاون المشترك مع وزارة الخارجية فيما يخص أوضاع الأطفال والمسنين.

وقال السبيعي لـ «كونا» إن هذا التعاون أثمر تسليم طفلين معلومي الأُمَّين (غير كويتيتين) من أصل 15 طفلا إلى بلديهما بالتنسيق مع سفارتيهما، موضحاً أن الوزارة لن تألو جهدا في حل هذه الملفات المهمة من أجل لم شمل هؤلاء الأطفال.

وأعرب عن الشكر والتقدير لسفارتي الهند وسريلانكا على تعاونهما الكبير والجاد في تسلم الطفلين ولمّ شملهما مع ذويهما، مبينا أن هناك 13 طفلا مودعا بدار الأطفال جارٍ استكمال كل الإجراءات والبيانات الخاصة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تسليمهم إلى سفارات بلدانهم لاحقا.

وأشاد بالجهود المبذولة من مدير إدارة الحضانة العائلية د. خالد العجمي وجميع موظفي الادارة في الخدمات الإنسانية التي تقدم لهؤلاء الأطفال من رعاية إيوائية وصحية وتعليمية وتربوية واجتماعية وغيرها، مضيفا أن هذا الأمر «غير مستغرب على الكويت التي عرف عنها دورها الإنساني الكبير وحرصها الدائم على مساعدة المحتاجين والوقوف معهم».

وأشار إلى اجتماع تنسيقي عُقد برئاسته، وبحضور ممثل وزارة الخارجية رئيس قسم الاتصال والمتابعة الوزير المفوض سامي الربيعان ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالانابة وممثلين عن «الشؤون» لبحث الآلية المناسبة لتسريع حل هذا الأمر.

