طلال الخالد: رصد تجاوزات سرقة للمياه والكهرباء

وطن النهار

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد جميع الجهات ذات الشأن الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق الأنظمة والقوانين على جميع ملاك العقارات المخالفة والتعديات على الاملاك العامة، لافتاً الى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية رصدت تجاوزات عدة في سرقة الكهرباء والماء والصرف الصحي العشوائي وغير ذلك من المخالفات الأخرى، حيث حررت مخالفات لملاك العقار المخالف.

وقال الخالد على هامش الجولة التفقدية التي رافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق «إن هذه التعديات والتجاوزات باتت خطراً كبيراً على أبناء المنطقة اذا ما أدركنا أن العبث بالمنظومة الكهربائية ومد شبكات مخالفة بطرق غير آمنة ، وزيادة الأحمال قد تشكل خطورة وكوارث، لا سمح الله، اذا تساهلنا في ايقافها، إلى جانب سكن بعض الوافدين العزاب وتكدسهم في أعداد هائلة ضمن الوحدة السكنية الواحدة، فضلاً عن الضغط الكبير على مرافق الدولة الخدماتية الأخرى.

وأضاف أن الحملات المستمرة على المخالفات التي قادتها المحافظة في شتى مناطقها أثبتت نجاحها، إلا أن كم التجاوزات والتعديات الكبير يحتاج جهوداً مضاعفة بالتعاون مع الجهات الأخرى لنتمكن من الانتهاء منها في الأيام المقبلة، مضيفاً أننا بحاجة الى مزيد من الوقت والجهد المشترك بيننا وبين بقية الجهات ذات الشأن ومشاركة أبناء المناطق في التبليغ على المخالفين، لنتمكن من وقف هذه التجاوزات والقضاء عليها نهائياً.

وأشار الى أن خريطة الطريق التي رسمناها لابد أن تُطبق وتنفذ بالكامل وتمهد لإنجاز رؤيتنا في التطوير والتحديث والتجميل، مجددا تأكيد وقف التسيب والاستهتار واستغلال ضعاف النفوس من الملاك لتساهل بعض الجهات لتحقيق مصالحهم الشخصية والضيقة على حساب الوطن وأبنائه.