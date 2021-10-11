الاعتصامات.. «اللي فات ما مات»!

الأولى

بمجرد أن بدأ الحديث عن انفراجة اقتصادية تلوح في الأفق بفعل زيادة سعر النفط شرع موظفو الدولة في تنظيم اعتصامات واحتجاجات مطالبين ببدلات اضافية، ومزايا نقدية قالوا انهم محرومون منها رغم استحقاقهم لها.

ففي وزارة الكهرباء اعتصم عدد كبير من الموظفين استجابة لدعوة تجمع العاملين في الوزارة للمطالبة بإقرار وصرف البدلات المختلفة الى جانب شعورهم بالتهميش في ظل ما قالوا انه تجاهل من مسؤولي الوزارة والنقابة لمطالبهم.

وقالوا ان الكثيرين منهم يعملون في بيئة عمل خطرة الامر الذي يستدعي تقديرهم مادياً، لافتين الى انهم يتعرضون للخطر في مواقع العمل المختلفة، ولا يحصلون على بدل خطر الا 35 ديناراً فقط. واوضح المعتصمون ان تقارير الهيئة العامة للبيئة تثبت وجود معدلات تلوث مرتفعة في المحطات ومواقع العمل المختلفة ومن واجب الوزارة صرف تلك البدلات، ومعه بدل العيار الذي تم ايقافه عن المعينين الجدد منذ 2017.



وتشمل مطالبات الموظفين الحصول على بدلات الخطر والشاشة والسهر والتلوث والاعمال الشاقة الى جانب بدل طبيعة عمل للاداريين.

وعلى الدرب نفسه نفذت مجموعة من الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات العاملات في دور الرعاية بوزارة الشؤون امس، اعتصاما أمام مكتب الوزير احتجاجا على قرار الدوام يومي السبت والجمعة بالإضافة الى العطل الرسمية.

المعتصمات، رفعن شعارات دوام 365 على مدار السنة ولا يوم راحة هل يعقل!، من حقي اطالب بحقي، باحث نفسي متعب نفسي، متى نعيش حياتنا الاجتماعية، باحث اجتماعي بلا حياة اجتماعية، وطالبن بضرورة اعادة النظر بقرار الدوام يومي الجمعه والسبت.

ودعت المعتصمات، إلى مطالبة ديوان الخدمة المدنية بسرعة إقرار كادر الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين أسوة بالاخصائيين العاملين بمدارس وزارة التربية، موضحات أنهن من أهل الميدان وصميم عملهن البحث الاجتماعي والنفسي.

وأكدت الموظفات، ضرورة أن يبقى بدل النوبة لحين إقرار ديوان الخدمة المدنية، مشددات على استمرار صرف بدل النوبة لأيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية. أكاديميا، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أنه من غير المعقول منطقاً والمقبول قانوناً أن تسارع جامعة الكويت بإيقاف بدل السكن عن عضو الهيئة التدريسية لمجرد مرور سنتين على حصوله على أولى دفعات القرض العقاري من الدولة بواسطة بنك الائتمان.



وأوضح الحمود أن عضو الهيئة التدريسية يخسر شهرياً مبلغاً وقدره 890 ديناراً وهذا المبلغ يمثل ثلث ما يتلقاه من راتب ويصاحب ذلك عدم اكتمال البناء ودفع الايجار واستمراره في البناء، وكل ذلك من شأنه الإرهاق. واختتم الحمود قائلاً: إن على إدارة الجامعة أن تكف عن إيقاف صرف بدل السكن وتأخذ بنظرية الظروف الطارئة وتوقف احتساب المدة الزمنية خلال فترة تفشي جائحة كوفيد -19 وتداعياتها تطبيقاً لأحكام القضاء وتحقيقاً للعدالة.