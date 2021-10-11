حملات التطعيم.. تنزل الشارع

الأولى

أعلن مركز الكويت للصحة النفسية في احصائية كشف عنها أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية انه يستقبل 6 آلاف مريض شهريا منذ أن انتشرت جائحة كورونا. وأكد مدير منطقة الصباح الطبية د. أحمد الشطي، أن مفهوم الصحة يتكامل بوجود الصحة النفسية، موضحا أن منظمة الصحة العالمية اختارت هذا الشعار، لاسيما بعد مرور فترة على جائحة كورونا وتأثيرها على الصحة النفسية، من خلال وجود بعض الامراض كالاكتئاب والاضطرابات النفسية، لدى اليافعين والشباب.

ولفت إلى تشكيل فريق يهتم بالصحة النفسية والتواصل مع الاشخاص الذين هم بحاجة للرعاية، لافتا الى أن الاضطرابات النفسية ليست وصمة، موضحا أن هناك شخصاً من بين كل 5 قد يعاني شكلاً من أشكال الاضطرابات النفسية.



من جانبه، أشار رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية د.عمار الصايغ إلى عدم وجود احصائيات محلية عن نسب الإصابات بالاضطرابات النفسية، إلا أن الاحصائيات العالمية تشير إلى زيادتها خلال الجائحة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة عن تدشين حملة تطعيم ميدانية شاملة لعدة مناطق في البلاد لتقديم خدمة تطعيم لقاح كورونا لكل الفئات، اعتبارا من اليوم الاثنين، في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم، وتغطية جميع فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن الحملة ستباشر عملها اليوم في منطقة بنيد القار، وفق خطة لتغطية عدة مناطق في البلاد، وتقديم الخدمة لكل الشرائح العمرية المشمولة بالتطعيم.

وأشارت إلى أن الحملة تأتي في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم في أوساط العمالة التي تعذر حصولها على التطعيم، أو التي لم تستطع التسجيل.