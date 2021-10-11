انتخابات العراق.. إقبال متواضع يُعقِّد الرهانات

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بغداد- الوكالات: تعلن في العراق اليوم نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي اجريت امس تحت رقابة دولية ووسط اجراءات أمنية مشددة وشهدت اقبالا متواضعا على التصويت عقد الرهانات السياسية على البرلمان المقبل، فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العملية بأنها فرصة لتغيير مصير العراق.... (طالع ص 16).

وبدأت في العراق مساء امس عمليات فرز وعد الاصوات بعد اغلاق صناديق الاقتراع فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدم تمديد ساعات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية جليل عدنان، للتلفزيون الرسمي بالبلاد. إن نسبة المشاركة حتى الساعة 3 ظهرا جيدة وتجاوزت ثلث عدد الناخبين، دون ذكر رقم بعينه.



من جهته، حض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكثر من مرة امس المواطنين على الإقبال على صناديق الاقتراع من أجل اختيار من يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، داعيا إياهم إلى تغيير الوضع في البلاد عبر الإدلاء بأصواتهم وليس الجلوس في المنازل.

ودعا الكاظمي أمس العراقيين لتغيير واقعهم عبر أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003. وقال للصحافيين نحتاج قيادة حكيمة تغلب مصلحة العراق. وأشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى بدون حظر للتجوال وعدم مشاركة رئيس الوزراء فيها مبينا أنه يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وادلى الكاظمي بصوته كأوّل ناخبٍ مع بداية افتتاح صناديق الاقتراع.

كما ادلى رئيس الجمهورية برهم صالح بصوته وقال في تغريدة له سرباغ (زوجته) وانا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات.. اليوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية.



وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين صباح امس للتصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار برلمان جديد. وتشير أرقام مفوضية الانتخابات (رسمية) إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة. ويتنافس 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب إلى جانب مستقلين، في الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان. وشارك 1249 مراقباً دولياً وأجنبياً على الأقل في مراقبة عملية الاقتراع، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين، وفق مفوضية الانتخابات العراقية. التي اكدت أن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة فقط من عملية الاقتراع. ومع اتجاه أنظار المراقبين والمحللين إلى نسب الإقبال على الانتخابات النيابية الجارية في العراق، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، أنه من السابق لأوانه تحديد تلك النسب بدقة. إلا أنها أكدت أن الأمور تسير بسلاسة، ووفق ما خطط لها.