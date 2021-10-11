فيصل الحجي.. بصمات إيجابية

الأولى

وسقطت ورقة أخرى من أزاهير الكويت العبقة الندّية بعدما غيّب الموت أحد أبناء الكويت المخلصين، وهو المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السفير والوزير الأسبق فيصل الحجي بوخضور، الذي ترك بصمات إيجابية واضحة في الحياة الدبلوماسية والسياسية، بل وفي مختلف مناحي الحياة. كان الراحل الكريم -يرحمه الله- مثالاً لمن يعمل في صمت، وينجز من غير صخب أو ضجيج، هادئ الطبع، واسع الصدر، عفَّ اللسان، مُتعته أن يكون سبباً في مساعدة الآخرين، وعشقه أن يؤدي العمل الذي يسند إليه بمنتهى الدقة والأمانة والإتقان.



تقلَّد الراحل الكريم جملة من المناصب القيادية، أثبت في كل منها أن الفكر السليم، والعمل الخلَّاق لا يصدران إلا عن عقل واعٍ، وقلب نظيف، ونفس مطمئنة لا تبحث إلا عن الصالح العام، ولا تريد لِذاتِها أي منفعة أو فائدة، إيماناً منها بأنَّ الوطن أبقى من الأشخاص، وبأنّ الأمة فوق الأفراد، وقبل المصالح الذاتية الضيقة.

فعندما كان المرحوم بإذن الله تعالى فيصل الحجي بوخضور وكيلاً لوزارة الإعلام بين عامي 1993 و1999 ظلّ حاضراً في الواجهة، مطوّراً ومشجعاً ومعيناً لكل عنصر وطني يملك الكفاءة والأدوات الإعلامية اللازمة.

وعندما تولى وزارة الشؤون في 2003 ظل حريصاً كل الحرص على النهوض بمهامه والقيام بمسؤولياته، وحض الآخرين على العطاء والجد والجهد والاجتهاد، مؤكداً أن النجاح لا تحققه الأمنيات وحدها، بل يُتوصَّل إليه بالجهد والعرق والكفاح.

ولـمّا أصبح وزيراً للإعلام بالوكالة بين 4 يناير و30 مارس 2005 زاد إلى ما بناه وشيّده إضافات يتحدث بها كل من تعامل معه أو كان في يوم ما مرؤوساً من مرؤوسيه.



وهكذا تدرج بوخضور -يرحمه الله- من وظيفة لأخرى، ومن مستوى إلى مستوى، فما تغيّر طبعه، ولا تبدَّلت شخصيته فهو الإنسان الهادئ الرزين، والمواطن الصالح الغيور على بلده وأبناء بلده. وكانت خاتمة المطاف في حياة الوزير الأسبق فيصل الحجي بوخضور تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في الفترة من مارس 2007 إلى يونيو 2009، وبعدها شغل -يرحمه الله- منصب مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، إلى أن لقي وجه ربه الكريم.

فسلام عليك أيها الرجل الإنسان، عاشق الوطن وتراب الوطن، وسلام عليك أيها الصديق الذي سقطت بوفاته إحدى زهرات الوطن، فليرحمك الله فهو خير الراحمين.