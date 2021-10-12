«ليو» غاضب من لابورتا

دوليه

يشعر ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان، بالغضب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على خلفية تصريحاته الأخيرة، بحسب تقرير صحافي اسباني. ورحل ميسي عن برشا الصيف الماضي، بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده، دون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الدوري. وفي هذا الصدد، صرح لابورتا مؤخرا: «ميسي كان يعلم أنه اذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس.. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وأن يقول ليو انه سيلعب مجانا مع البارشا». ووفقا لبرنامج «ال تشيرنغيتو» الاسباني، فان ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات. وأضاف البرنامج أن قائد منتخب التانغو أكد أن مسؤولي برشلونة، لم يطلبوا منه اطلاقا اللعب مجانا مع الفريق.

