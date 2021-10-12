ميسي قاد الأرجنتين للفوز.. وكولومبيا أوقفت البرازيل

دوليه

قاد النجم الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لفوز ساحق على ضيفه الأوروغوياني 3-0، فيما توقف مسلسل انتصارات منتخب البرازيل بتعادله السلبي مع مضيفه الكولومبي أول من أمس في الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

في بوينوس أيرس، مهد ميسي الطريق أمام الأرجنتين لتحقيق فوزها السادس والمحافظة على سجلها الخالي من الهزائم في عاشر مباراة لها في هذه التصفيات، وذلك من خلال تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 38، قبل أن يضيف رودريغو دي بول الثاني (44) ولاوتارو مارتينيس الثالث (62).

وخرج ميسي منتصرا من مواجهته مع زميله السابق في برشلونة الاسباني وصديقه المقرب لويس سواريس الذي يدافع حاليا عن ألوان أتلتيكو مدريد، وأكد تفوق بلاده على الجار الأوروغوياني الذي لم يذق طعم الفوز على منتخب التانغو في آخر ست مواجهات بينهما على الصعيدين الرسمي والودي، وتحديدا منذ أكتوبر 2013 حين سجل سواريس في الفوز 3-2 ضمن تصفيات مونديال 2014.

والأهم أن منتخب المدرب لويس سكالوني اقترب خطوة اضافية من حسم تأهله الى نهائيات قطر بعدما رفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة التي أهدرت أولى نقاطها في هذه التصفيات بتعادلها مع مضيفتها كولومبيا، لينتهي مسلسل انتصاراتها المتتالية عند 9 مباريات.

وكان الشوط الأول مثيرا من الطرفين مع تبادلهما الهجمات التي كادت أن تثمر عن هدف لكل منهما لولا تدخلت خشبات المرمى للحؤول دون ذلك. وبدا لويس سواريس الأخطر من ناحية الأوروغواي في الشوط الأول حيث حصل على ثلاث فرص للتسجيل، اثنتان من تسديدتين أكروباتيتين صدهما الحارس اميليانو مارتينيس وثالثة ارتدت من القائم.

وحصل ميسي على أولى فرصه من تسديدة تحولت من الدفاع ومرت قريبة جدا من القائم، قبل أن يفتتح التسجيل بهدف غريب اذ لعب الكرة الى المنطقة بالجهة الخارجية لقدمه اليسرى فأخفق زميله نيكولاس غونساليس في تلقفها وتحويلها في الشباك لكن وجوده ضايق الحارس موسليرا وساهم في فشل الأخير في اعتراض الكرة لتواصل طريقها الى داخل الشباك (38).

وتعقدت مهمة الأوروغواي عندما اهتزت شباكها بهدف ثانٍ قبيل نهاية الشوط الأول عندما تحولت تمريرة ميسي لتجد لاوتارو مارتينيس الذي أخفق في تسديد الكرة لكنها سقطت أمام دي بول، فحولها داخل الشباك (44).

وحصل مارتينيس على فرصة توجيه ضربة قاضية للضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لكن موسليرا كان له بالمرصاد. الا أن مهاجم انتر الايطالي عوض هذه الفرصة باضافته الهدف الثالث في الدقيقة 62 بعد عرضية من دي بول.

ولم يرتق الشوط الثاني الى مستوى الأول، لكن الأرجنتين بقيت الأفضل وكانت قريبة جدا من تعزيز تقدمها لولا تألق موسليرا في وجه أنخل دي ماريا وميسي في الثواني الأخيرة.

وباتت الأرجنتين متقدمة بفارق 7 نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس الذي يؤهل لخوض ملحق دولي، فيما تتقدم بفارق 6 نقاط عن كل من الأوروغواي الرابعة والاكوادور الثالثة التي سقطت في فنزويلا بهدف لاينر فالنسيا (37 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لداروين ماتشيس (1+45) وادوارد بيلو (64).

وفي بارانكيا، لم يجد المنتخب البرازيلي الالهام الكافي من نجمه العائد نيمار لكي يواصل مسلسل انتصاراته المتتالية وتحقيق فوزه العاشر، فاكتفى فريق المدرب تيتي بتعادل سلبي مع مضيفه الكولومبي بعدما سجل 22 هدفا في مبارياته التسع الأولى.

وغاب نيمار عن المباراة السابقة لبلاده ضد فنزويلا (3-1) بسبب الايقاف وعاد أول من أمس الى التشكيلة، لكن نجم سان جرمان الفرنسي لم يتمكن من فك شيفرة الدفاع الكولومبي وعجز عن منح بلاده انتصارها العاشر تواليا.

ولن يؤثر هذا التعثر بالتأكيد على حظوظ البرازيل بحسم التأهل الى النهائيات، اذ تتقدم بفارق 13 نقطة عن كولومبيا الخامسة.

ولن يكون أمام ميسي والبرازيلي نيمار وسواريس وزملائهم الكثير من الوقت لالتقاط أنفاسهم، اذ تقام الجولة المقبلة (الثانية عشرة) غدا حيث تلتقي الأرجنتين في بوينوس أيرس مع البيرو التي خسرت أول من امس على أرض بوليفيا 0-1، والبرازيل التي ضمنت التأهل «نظريا» مع ضيفتها الأوروغواي في ماناوس، فيما تلعب كولومبيا على أرضها مع الاكوادور في مواجهة مهمة جدا لخامسة وثالثة الترتيب.

