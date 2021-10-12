سكالوني: تطورنا كفريق

دوليه

تحدث ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن فوز فريقه على أوروغواي 3-0، فجر أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وقال سكالوني، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على موقع التواصل تويتر «كرة القدم تتضمن الكثير من المواقف، عندما كنا نقع في المشاكل، كنا نحلها، ثم تمكنا من النمو كفريق». وأضاف «حتى تسجيل الهدف الأول، كانت المباراة صعبة للغاية، الخصم أغلق المساحات بشكل جيد للغاية».ونوه «المنافس جعلنا في موقف معقد من خلال لعبتين للويس سواريز، لكن هذا ما كنا نعرفه. انهم فريق يتمتع بدفاع رائع ومهاجمين من الفئة الأولى».وأتم «قبل تسجيل الهدف، حصلنا على فرصتين كنا نستطيع من خلالهما فتح المباراة، لكن هذا الفريق يدرك تماما صعوبة خوض التصفيات، كما أننا نتمتع بالصبر في الفريق». يذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف البرازيل صاحبة الصدارة.

