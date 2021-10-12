إصابة أراوخو

دوليه

تعرض رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، لإصابة خلال المشاركة مع أوروغواي ضد الأرجنتين، فجر أول من امس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وشارك أراوخو في المباراة لمدة 72 دقيقة وقدم أداء جيدا، قبل أن يضطر للمغادرة في الشوط الثاني.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، الاسبانية، فان أراوخو شعر ببعض الآلام في الفخذ الأيمن، لذا طلب التغيير أثناء المباراة. وأشارت الصحيفة الاسبانية الى أن أراوخو شوهد يضع الثلج على منطقة الاصابة عقب نهاية المباراة.

وأوضحت أنه لم تتحدد حتى الآن مدة غياب اللاعب الأوروغواياني عن المباريات بسبب الاصابة، التي تأتي بمثابة ضربة لبرشلونة، الذي يعتمد على اللاعب بكثرة مؤخرا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 22 نقطة، خلف البرازيل صاحبة الصدارة بـ6 نقاط، فيما خسرت أوروغواي لأول مرة في 8 مباريات لتتراجع الى المركز الرابع في التصفيات.

