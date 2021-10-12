«الدراجات المائية» يرفع غلته في «أريزونا» إلى 8 ذهبيات

دوليه

اختتم متسابقو منتخب الدراجات المائية مشاركتهم ببطولة العالم للدراجات المائية 2021 أول من أمس الاحد بإضافة ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت بولاية أريزونا الأميركية.

وحقق المتسابق محمد بوربيع ذهبيه فئة (برو جي بي) لفئة كبار المحترفين ليحافظ بذلك على صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة ضمن منافسات اليوم الأخير للجولة.

كما حصل المتسابق محمد الباز على ذهبية فئة (الجالس) الماراثون المفتوحة للمحترفين.

وقال رئيس الوفد عبدالوهاب العمر في تصريح صحافي إن النتائج والحصيلة النهائية للبطولة كانت مرضية بواقع 8 ذهبيات وفضيتين.

وأشار إلى أن المتسابقين سعوا وقدموا أفضل ما لديهم في السباق لصعود منصات التتويج ورفع علم بلادهم عاليا.

وأشار الى أن استعداد اللاعبين وتجهيزهم الجيد وحضورهم الذهني في السباق كان مفتاح الفوز بالميداليات لاسيما في الأحداث الرياضية الكبيرة «التي نسعى للظهور فيها بمستوى متميز يليق باسم الرياضة الكويتية».

يذكر أن البطولة انطلقت في الثاني من الشهر الجاري بمشاركة 24 دولة واختتمت منافساتها أول من أمس تحت مظلة اتحاد (IJSBA) للدراجات المائية.

