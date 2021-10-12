لماذا هذه الزوبعة... الكُرويّة؟!

دوليه

هل يجب أن نبحث عن أي زوبعة كروية غير مقصودة؛ لكي نكبرها ونجعلها حديث الساعة من حدث يمكن ان يحدث في اي موقع رياضي فمثل هذا الحدث يتكرر من زمان بلا حل. فهي كثيرة ولا يتكلم أحد فيها إلا اذا أخذنا قراراً حكومياً بمنع أي رياضي من التعامل مع الكيان الإسرائيلي ليس في الملعب فقط وإنما في مواقع رياضية واقتصادية أو سياسية تجمعهم في قاعة واحدة وتحت تنظيم رياضي. فالذي يحدث بالعالم الآن هو أننا نعيش في قرية عالمية من غير حدود. فعندما يتواجد اي قيادي كويتي في أي منظمة عالمية فإنه سيجبر على التعامل ليس مع الإسرائيليين فقط وإنما مع الكثير من الدول التي هي عضو بهذه المنظمة (الامم المتحدة) وهم يكرهون ويعذبون المسلمين تحت نظرنا ولا نستطيع أن نقاطعهم لأسباب سياسية كثيرة (في بورما والصين والهند...الخ الذين يضطهدون المسلمين بصورة علنية؟)... اليس كذلك؟

فما حدث مع نادي الكويت بالتأكيد غير مقصود وهي مباراة ودية فما بالك لو كانت رسمية؟... فلست مع تصريح الأخ مدير الفريق بهذا الأمر وإن كان يدافع ويعتذر ويؤكد عدم علمهم بوجود لاعبين عرب مسلمين فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية بناء على وضعهم غير الطبيعي منذ 1948. فهل يلامون على ذلك؟ ونحن لا نعلم عنهم إلا القليل من خلال وسائل الإعلام فقط. فلا أعتقد أننا نتابع الدوري او المنتخب الاسرائيلي لكي نرفض أو نمنع أنفسنا من التعامل معهم؟ فاذا كان هذا صحيحاً فأتمنى أن تسألوا الأخوة الكويتيين أعضاء المنظمات الرياضية الدولية عن كيفية جلوسهم في قاعة واحدة لكي يديروا ويأخذوا قرارات تخص تطوير أي رياضة عالمية، وايضا اسألوا الحكام والمراقبين الذين يديرون البطولات الرياضية أيضا عن وجود الاسرائيليين معهم. شخصيا لا أملك حسابا في تويتر ولكنني أكره تويتر والفيسبوك إذا ما استُغلا بطريقة سيئة خصوصا في مثل هذا الحدث. ولا أخفي تأييدي لمقاطعة اللاعبين الصهاينة مثلما حدث بانسحاب بعض اللاعبين العرب في بعض المسابقات الأولمبية أخيراً في طوكيو والتي سيكون من نتائجها أنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب هذا التصرف قد تنهي تاريخهم الرياضي. ولكن قد يكون أسلوب الرد على النقد من قبل مدير الفريق الذي قال بعض العبارات البعيدة عن أسباب هذا الحدث غير المقصود وتحويلها إلى سبب سياسي نحن في غنى عنه هي سبب هذا النقد. فالحمد لله أن الكويت متمسكة بموقفها حيال الإسرائيليين في الكثير من المواقع السياسية إلا أننا يجب أن لا نقف مكتوفي الأيادي بسببهم؟ فهم موجودون في كل التنظيمات العالمية بمختلف أنواعها. أتمني أن نوقف هذا النقد وأن نقلل من حدته في وسائل التواصل الاجتماعي وأن نبتعد عن السياسة لأن الرياضة اصبحت بعيدة عن السياسة وإن كانت الدول تدعم الرياضيين الذين يحتاجون إلى دعم دولهم لهم (رياضيا وسياسيا)..... والله من وراء القصد.

