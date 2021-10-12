سقوط «طائرة كاظمة» أمام غاز الجنوب

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فقد كاظمة الأمل في التأهل الى الدور الثاني بعد سقوطه أمام غاز الجنوب العراقي 2-3 (25-22، 15-25، 25-21، 15-25، 13-15) أمس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة الأندية الآسييوية للكرة الطائرة المقامة في تايلند لغاية 15 أكتوبر الحالي. وكان البرتقالي يمني النفس بتحقيق الفوز على الفريق العراقي ما سيضمن له التأهل الى نصف النهائي بنسبة كبيرة نظراً لأنه يخوض الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة اليوم أمام فريق الماتي الكازخستاني المتواضع. وبهذه الهزيمة فقد كاظمة الأمل في التأهل اذ انهزم أمام ناخون التايلندي في انطلاق البطولة قبل أن يفوز على سي بي جي السرلانكي.

