الموافقة على إستراتيجية الهيئة «2022 - 2028»

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ترأس وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري أول من أمس الاجتماع الـ17 لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الذي تضمن الموافقة على قرارات عدة تهم الشباب الرياضي الكويتي. وقال نائب رئيس المجلس أسد تقي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بمنطقة الرقعي ان المجلس وافق على مشروع استراتيجية الهيئة (2022-2028) من حيث المبدأ مبديا ارتياح المجلس لسير اعدادها في ظل جهود مضنية لفريق العمل المكلف بهذا الشأن.

وأضاف تقي ان ما يميز هذه الاستراتيجية انها جاءت توافقية وتشاركية مع كل عناصر الحركة الرياضية، اذ عقد فريق العمل عددا كبيرا من اللقاءات وورش العمل مع الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية وكذلك البارالمبية اضافة الى عدد كبير من العاملين بالهيئة لاستشراف آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم لتضمينها بالاستراتيجية.

وذكر ان المجلس وافق على ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة (2022-2023) كما وافق على صرف المكافآت للاندية نظير نقاطها التي احرزتها في كأس التفوق الرياضي للموسم الرياضي الفائت، وذلك تشجيعا للاندية المتميزة. واشار الى ان المجلس وافق ايضا على تخصيص ميزانية للجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية لدعم نشاطها كما عُدلت لوائح كل من التفرغات الرياضية ومكافأة الحكام واستثمار الاراضي والمنشآت الرياضية، وناقش كثيراً من القضايا الرياضية التي تهم المجتمع الرياضي وتعمل على تشجيع الشباب لممارسة الرياضة، سواء التنافسية او غيرها.

واكد تقي حرص الوزير المطيري وجميع اعضاء المجلس على دعم الشباب الكويتي الرياضي وتوفير كل المتطلبات لهم للتميز والنجاح وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية للبلاد والقاضية بضرورة العمل على رعاية الشباب ولتعظيم الاستفادة والارتقاء بالرياضة الكويتية. وشهد الاجتماع حضور اغلبية اعضاء المجلس وهم اضافة للرئيس ونائبه كل من مدير عام الهيئة حمود فليطح والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر والوكيل المساعد لقطاع الاعلام الخارجي في وزارة الاعلام فيصل المتلقم. كما حضر الاجتماع اعضاء المجلس من ذوي الخبرة عبدالرضا عباس وجمال فرحان وبعض نواب المدير العام في الهيئة وهم د. صقر الملا وعلي مروي، ومحمود ابل.

