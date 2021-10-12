السعودية تبحث عن الفوز الرابع أمام الصين

محلية

يسعى المنتخب السعودي الى تحقيق فوزه الرابع على التوالي في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك عندما يستضيف نظيره الصيني على ستاد «الجوهرة المشعة» في جدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضا مواجهتي اليابان مع أستراليا وعمان مع فيتنام.

وستكون نقاط المباراة الثلاث هدفا أساسا للأخضر ليرفع رصيده الى 12 نقطة، وتتم العلامة الكاملة بعد أربع جولات، ليخطو خطوة كبيرة نحو المونديال، حتى لو ظل المنتخب الأسترالي يقاسمه صدارة المجموعة، ويتفوق الأخير بالأهداف.

كما سيكون على الأخضر تحقيق فوز نادر على التنين الصيني في تصفيات المونديال، حيث لم يسبق لأصحاب الأرض الفوز في مثل هذه المناسبات.

والتقى المنتخبان في تصفيات المونديال 5 مرات أنهاها المنتخب الصيني كلها في مصلحته، باستثناء لقاء وحيد، خيَّم عليه التعادل.

ويعول المنتخب السعودي اليوم على المؤازرة الجماهيرية، بعد أن سمحت السلطات بحضور الجماهير بنسبة 100 %، بقرار استثنائي، فضلا عن ثقة اللاعبين بانفسهم، والتي اكتسبوها من الانتصارات المتتالية التي حققوها.

ويجمع كل النقاد المحليين على أن المنتخب الصيني لم يعد ذاك الفريق الذي كان مرعبا يوما ما، حيث تأثر كثيرا بتراجع الدوري الصيني، لكن حذروا بشدة من الركون الى ذلك، خاصة أن المنتخبات الكبيرة قادرة على الاستفاقة في أي لحظة.

الأخضر السعودي يملك 9 نقاط من ثلاث مباريات، في حين ليس في رصيد الصين الا ثلاث نقاط من فوز قاتل على فيتنام في الجولة الماضية، في حين تلقى خسارتين في الجولتين الأولى والثانية.

ويفتقد المنتخب السعودي غدا نجميه عبدالله عطيف وسالم الدوسري، لذا سيعتمد الفرنسي رينارد هيرفي تشكيلته التي خاض بها مباراة اليابان الخميس الماضي، وقد يدفع بعبدالرحمن العبود على حساب عبدالرحمن غريب، ليناسب السرعة الصينية.

فوز المنتخب السعودي غدا يسهل من مهمته كثيرا لصدارة المجموعة، على ان تكون مهمته الفاصلة عندما يلاقي نظيره الأسترالي، الذي يملك مثله 9 نقاط ويخوض مواجهة صعبة أمام اليابان على أرض الأخير.

على الجهة المقابلة، فان لي تاي المدير الفني للمنتخب الصيني، يحاول البناء على الفوز القاتل الذي حققه فريقه على فيتنام، حيث كان متقدما بهدفين نظيفين، وتمكن المنتخب الفيتنامي من ادراك التعادل، قبل أن يخطف مهاجمه وو لي هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. ويتمنى لي تاي أن يستثمر لاعبوه الدفعة المعنوية الهائلة التي خرجوا بها من تلك المباراة، كما يعول على مهارة لاعبيه زهانغ يونينج ووو لي لخطف هدف يربك حسابات أصحاب الأرض.

وفي المجموعة الأولى، يبحث المنتخب الايراني المتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات الى فوز رابع عندما يواجه كوريا الجنوبية الثانية برصيد 7 نقاط والساعية لخطف الصدارة من الايرانيين، وتشهد المجموعة اليوم أيضا لقاءين عربيين من أجل تحسين الترتيب، فتلعب الامارات (نقطتين) مع العراق (نقطتين)، ويلتقي لبنان (نقطتين) مع سورية (نقطة واحدة)، وتسعى المنتخبات الأربعة لحصد 3 نقاط من أجل الاقترب أكثر من المقدمة.

