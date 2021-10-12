السعودية والأردن في نهائي «غرب آسيا»

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يحتضن ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في 05:30 مساء اليوم المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات الأولمبية (تحت 20 سنة) والتي تجمع السعودية المستضيفة مع الأردن. وتأهل منتخبا الأردن والسعودية الى النهائي بعد فوز الأول على السعودية 1-0، والثاني على سورية 5-2. في المباراة الأولى سجل الهدف خالد الغنام عند الدقيقة 47.

وفي الثانية سجل للمنتخب الأردني خالد صياحين (6)، ويزن نعيمات (20)، وهادي الحوراني (45)، ومحمد أبو رزق (82)، وابراهيم سعادة (90+4)، ولسورية محمد ريحانية (62)، وعلي بشماني (86).

